النيابة العامة الكويتية تحيل عناصر من الحرس الثوري الإيراني للمحاكمة بتهمة التسلل العسكري

تفاصيل إحالة عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى القضاء الكويتي بعد ضبطهم متسللين إلى منطقة عسكرية محظورة وبحوزتهم أسلحة وأجهزة رصد، وسط تضارب الروايات بين الكويت وطهران.

كشفت النيابة العامة في دولة الكويت عن تطورات قانونية وأمنية خطيرة تتعلق بإحالة مجموعة من العناصر التابعين للحرس الثوري ال إيران ي إلى جهات التحقيق والمحاكمة، وذلك بعد عملية ضبط دقيقة نفذتها القوات المسلحة الكويت ية.

وأوضحت النيابة عبر بيان رسمي نشرته على منصة إكس أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة توغل هذه العناصر بشكل غير مشروع داخل الأراضي الكويتية، حيث قام المتسللون باجتياز الحدود البحرية للدولة والتوغل في نطاق عسكري محظور ومؤمن بشكل مكثف. وقد تم رصد تحركاتهم من قبل القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، مما أدى إلى اعتراضهم فوراً داخل المنطقة العسكرية، في واقعة وصفتها الجهات المختصة بأنها عملية منظمة ومخطط لها مسبقاً، وليست مجرد حادث عرضي.

وقد تم العثور بحوزة المتسللين على ترسانة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أجهزة اتصال متطورة وأدوات رصد ومراقبة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الهدف من هذه العملية كان استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية حساسة، مما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الكويتي وسيادته الإقليمية. وفيما يخص الإجراءات القانونية، أكدت النيابة العامة أنها باشرت تحقيقات موسعة وشاملة فور إحالة المتهمين إليها، حيث خضع جميع المقبوض عليهم لاستجوابات دقيقة تم خلالها مواجهتهم بكافة الأدلة والقرائن المادية التي تم جمعها من موقع الحادث.

كما قامت النيابة بالانتقال الميداني إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة شاملة تهدف إلى رفع كافة الآثار المادية والفنية المرتبطة بعملية التسلل، لضمان توثيق الجريمة بشكل قانوني دقيق. وفي سياق متصل، تم الاستماع إلى شهادات أفراد القوة الأمنية التي كانت تتولى تأمين الموقع، والذين قدموا تفاصيل دقيقة حول لحظة الرصد والاعتراض.

كما استعانت النيابة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية للقيام بفحوص فنية متخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة المضبوطة، وإجراء تحليلات ومضاهاة فنية دقيقة للآثار المكتشفة، وذلك لربط المتهمين بالعملية بشكل قطعي لا يدع مجالاً للشك، وضمان تقديم ملف قضائي متكامل أمام القضاء المختص للنظر في هذه الجرائم التي تمس أمن الدولة. على الصعيد الدبلوماسي، شهدت العلاقات بين الكويت وطهران توتراً ملحوظاً عقب هذه الحادثة التي وقعت في منتصف شهر مايو الجاري.

فقد قامت السلطات الكويتية باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تعبر عن استنكار الكويت الشديد لهذا الاختراق الأمني الجسيم. وفي المقابل، جاء الرد الإيراني مختلفاً تماماً، حيث أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما وصفه باعتداء غير مشروع من قبل الجانب الكويتي ضد زورق إيراني في مياه الخليج، مؤكداً أن العملية أسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين إيرانيين، ومشدداً على أن طهران تحتفظ بكامل حقها في الرد على هذا الإجراء.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية كافة الاتهامات المتعلقة بمحاولة زعزعة أمن واستقرار الكويت، واصفة هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة ومرفوضة جملة وتفصيلاً. وزعمت طهران أن العناصر الأربعة كانوا في مهمة دورية بحرية روتينية، وأن دخولهم إلى المياه الإقليمية الكويتية كان نتيجة خلل فني غير مقصود في أنظمة الملاحة البحرية، متهمة الحكومة الكويتية بمحاولة استغلال الموقف لأغراض الدعاية السياسية وتصوير العناصر المعتقلين على أنهم عملاء أو جواسيس في إطار أجندات سياسية





