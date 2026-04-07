النفط يواصل الصعود مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز وتهديدات ترمب لإيران

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران. يتضمن التقرير تفاصيل حول ارتفاع الأسعار، وتأثير إغلاق المضيق، واحتجاز ناقلات الغاز، وتأثير التوترات على أسواق النفط العالمية، وتصريحات العراق وجاهزيته لإعادة ضخ النفط.

شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط ، الثلاثاء، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وتحديداً في مضيق هرمز ، الممر المائي الحيوي لتجارة النفط العالمية. يأتي هذا الارتفاع في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي هدد فيها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إيران إذا لم تُعد فتح المضيق، مما أثار قلقاً كبيراً في الأسواق بشأن إمدادات النفط . ارتفعت أسعار خام برنت القياسي إلى 110.34 دولار للبرميل، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 113.

67 دولار للبرميل، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق. وتأتي هذه التطورات في ظل إغلاق فعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية، مما يعطل مرور نحو 20% من تدفقات النفط العالمية، وفقاً للتقديرات. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة الضغط على أسعار النفط، خاصةً مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، وتضرر منشآت الطاقة، بالإضافة إلى الترقب الشديد للموعد النهائي الذي حدده ترمب لإعادة فتح المضيق. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر لوكالة رويترز عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلتي غاز طبيعي مسال قطريتين، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة، على الرغم من ظهور بيانات شحن محدودة للسفن عبر المضيق. كما ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لكن بتعديلات كبيرة بسبب معارضة الصين لاستخدام القوة. علاوة على ذلك، أدت التطورات الأخيرة إلى ارتفاع علاوات أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، حيث تتنافس مصافي التكرير الأوروبية والآسيوية على شراء الخام، مما يعكس حالة من القلق بشأن تأمين الإمدادات البديلة وسط تعطل تدفقات النفط من الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى إعلان روسيا عن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منشأة تابعة لخط أنابيب بحر قزوين، مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية





