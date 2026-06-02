النهضة تندد بأحكام المؤبد في قضية الجهاز السري وتعتبرها تصفية سياسية

أدانت حركة النهضة التونسية الأحكام الصادرة في قضية الجهاز السري، واصفة إياها بالصادمة وذات دوافع سياسية. وشملت الأحكام السجن المؤبد بحق قيادات منها راشد الغنوشي.

أعلنت حركة النهضة ال تونس ية رفضها القاطع للأحكام الصادرة في قضية " الجهاز السري "، واصفة إياها بأنها أحكام صادمة وانحراف خطير في مسار العدالة. وشملت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية ب تونس ، مساء الثلاثاء، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق عدد من قيادات الحركة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي ، إضافة إلى مصطفى خذر وآخرين.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال أن القضية سياسية المنشأ منذ بدايتها، وأنها استُخدمت لتصفية الخصوم السياسيين. وأوضحت الحركة أن الأحكام تراوحت بين السجن المؤبد مع سنوات إضافية تصل إلى 96 سنة بحق مصطفى خذر، والسجن المؤبد مع 76 سنة لكل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، كما شملت المؤبد مع 30 سنة لراشد الغنوشي، وأحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 48 و10 سنوات لبقية المتهمين.

وأكدت النهضة أن هذه الأحكام تأتي في سياق ما وصفته بالهيمنة على القضاء وإعادة توجيه الملف بهدف إقصاء خصم سياسي، مشيرة إلى أن القضية أعيد فتحها بعد سنة 2021 في ظل ما اعتبرته انقلاباً على المسار الديمقراطي. وانتقدت الحركة عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة رغم طلب هيئة الدفاع علنيتها، معتبرة أن ذلك يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعود خلفية القضية إلى عام 2013 حين اغتيل السياسيان شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقد اتهم فريق الدفاع عنهما الجهاز السري لحركة النهضة بالضلوع في الاغتيالين. وأعيد فتح الملف في 2022 بشكوى من النيابة العمومية وفريق الدفاع عن الضحيتين. وأكدت النهضة أن الملف اعتمد على شهادات منعدمة المصداقية صادرة عن موقوفين في قضايا أخرى، مطالبة بوقف ما وصفته بالمحاكمات الجائرة والإفراج عن المسجونين السياسيين، ودعت إلى التركيز على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من ملاحقة الخصوم.

ويرجح أن تثير هذه الأحكام جدلاً واسعاً في تونس حول استقلالية القضاء والطابع السياسي للملفات القضائية





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