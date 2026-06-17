النمسا تغلب على الأردن 3-1 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

الفريق النمساوي يفوز على المنتخب الأردني 3-1 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

تغلَبَ الفريق النمساوي على المنتخب الأردني 3-1 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، على ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو، بعد مباراة شهدت تفوقًا نمساويًا في الاستحواذ والتمرير.

ورغم الخسارة، قدم المنتخب الأردني أداءً هجوميًا مبكرًا. في بداية اللقاء، فرض الفريق النمساوي أفضليته منذ الدقائق الأولى عبر الاستحواذ والضغط العالي. وفي الدقيقة 21، سجل راينر شميت الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد تمريرة محكمة من أكسل شلاجر. مع بداية الشوط الثاني، دفع الفريق النمساوي بورقة ساسا كالايدزيتش في الدقيقة 46، قبل أن يرد المنتخب الأردني سريعًا ويدخل أجواء المباراة بقوة.

في الدقيقة 50، تمكن علي علوان من إدراك التعادل بعد صناعة من نزار الروابدة. في الدقيقة 59، شهدت المباراة سلسلة تغييرات في صفوف الفريق النمساوي، شملت خروج أكسل شلاجر لمصلحة كريستيان تشوكويميكا، ودخول ديفيد ألابا مكان كوامي دانسو، وباسكال مويني بدلًا من باول وانر. في الدقيقة 67، شهدت المباراة لحظة مفصلية بعد تدخل تقنية الفيديو، حيث ألغى الحكم هدفًا لماركو أرنوتوفيتش بسبب لمسة يد. في الدقيقة 76، ضغط الفريق النمساوي وترجم ذلك في سجله الهدف الثاني.

في الدقيقة 90+12، حسم الفريق النمساوي الأمور نهائيًا بتحصل على ركلة جزاء وترجمها ماركو أرنوتوفيتش بنجاح إلى هدف ثالث. في النهاية، انتهت المباراة بفوز الفريق النمساوي 3-1





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كأس العالم 2026، النمسا، الأردن، رياضة

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