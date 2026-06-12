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النفي: قرار ولي العهد يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني

اقتصاد News

النفي: قرار ولي العهد يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني
النفي، ولي العهد، مرفأ بيروت، الصادرات اللبنانية،
📆6/12/2026 9:28 AM
📰OKAZ_online
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أكد رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفي أن قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات الأخوية والتجارية التاريخية بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن إدارة المرفأ في حالة جهوزية كاملة ومستدامة لمواكبة هذا القرار، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية.

أكد رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفي في تصريح خاص أن قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، يمثل ركيزة أساسية لدعم ال اقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات الأخوية والتجارية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وذكر أن إدارة المرفأ في حالة جهوزية كاملة ومستدامة لمواكبة هذا القرار، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية. وأضاف أن هدفهم الأساسي هو تطبيق أعلى معايير الامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع، بما يعزز الثقة المطلقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر مرفأ بيروت، ويمنع أي محاولات للإساءة إلى هذا الشريان التجاري المهم

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النفي، ولي العهد، مرفأ بيروت، الصادرات اللبنانية،

 

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