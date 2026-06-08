النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات والذهب يتراجع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين بعد ضربات إسرائيلية على لبنان وانفجارات في إيران، في حين واصل الذهب خسائره بسبب مخاوف رفع الفائدة الأميركية.

قفزت أسعار مزيج برنت بأكثر من 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين، مدفوعة في البداية بالمخاوف من تجدد الضربات الإسرائيلية على لبنان قبل يوم واحد، ومكتسبة المزيد من الزخم بعد سماع دوي انفجارات في إيران.

وسُمع دوي الانفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما أضعف الآمال في نهاية وشيكة للحرب الأوسع نطاقاً وفي استئناف تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.20 دولار أو 3.39 في المائة لتصل إلى 96.24 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 2.87 دولار أو 3.17 في المائة لتصل إلى 93.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش.

ومحت هذه المكاسب خسائر يوم الجمعة الماضي، عندما تراجعت الأسعار على أمل تهدئة الصراع الأميركي الإيراني، والذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتجاوز 50 في المائة منذ مارس الماضي. على الرغم من أن إيران أطلقت يوم الأحد وابلًا من الصواريخ على أهداف إسرائيلية رداً على الهجمات، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصر على أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقاً لا يزال في المتناول.

كما وردت تقارير تفيد بأن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن المزيد من الهجمات. وقال ترمب لصحيفة فاينانشال تايمز: لن يكون لهذا أي تأثير على الصفقة. أنا من يدير الأمور، أنا من يتخذ جميع القرارات، وهو لا يملك القرار. جدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد اجتاحت لبنان في مارس الماضي بعد أن أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ وطائرات مسيّرة عبر الحدود.

وقال لبنان وإسرائيل في 3 يونيو إنهما اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وكان البلدان قد وافقا في وقت سابق على وقف الأعمال العدائية في أبريل، إلا أن أعمال العنف استمرت. وقد وصلت الحرب الأوسع نطاقاً إلى طريق مسدود منذ أن أوقفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في أوائل أبريل، حيث تفرض طهران حظراً على معظم الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، وهو طريق الترانزيت الرئيسي لخُمس النفط العالمي.

وفي المقابل، فرضت واشنطن حصاراً خاصاً بها على الموانئ الإيرانية. وفي ظل أزمة الإمدادات الناتجة عن ذلك، وافق تحالف أوبك بلس يوم الأحد على الزيادة الرابعة له في إنتاج النفط خلال أربعة أشهر. على الجانب الآخر، واصلت أسعار الذهب تراجعها يوم الاثنين وسط تصاعد المخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بعد تقرير قوي للوظائف، في حين أدى تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى دفع أسعار النفط للارتفاع وإذكاء المخاوف من التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4313.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:02 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 3 في المائة يوم الجمعة الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي لتسليم أغسطس بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 4336.30 دولار.

وقال كيلفين وونغ، كبير محللي السوق في أواندا: كل هذا يعود إلى النبرة التشددية التي بدأت الأسواق تأخذها في الحسبان عبر العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يفرض مزيداً من الضغوط على المعدن الأصفر. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متصاعدة تهدد استقرار أسواق الطاقة والسلع الأساسية. فبينما تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع ليشمل مناطق إنتاج النفط الرئيسية، يظل البنك المركزي الأميركي في موقف صعب بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وقد أدى هذا المزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، حيث يتوقع المحللون استمرار التذبذب في أسعار النفط والذهب خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواجه الدول المنتجة والمستهلكة ضغوطاً متزايدة لضمان أمن إمدادات الطاقة، في حين يسعى المستثمرون إلى التحوط ضد المخاطر عبر التنويع في أصول الملاذ الآمن. ومع استمرار الغموض حول مسار سياسات الفيدرالي وإمكانية احتواء الصراع، تظل الأسواق في حالة ترقب حذر لأي تطورات جديدة قد تقلب الموازين





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