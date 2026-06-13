تناولت الأخبار استخدام حراس مرمى المنتخب السعودي للنظارات السوداء خلال التدريبات استعدادًا لكأس العالم 2026، مع شرح الدوافع العلمية لتقليل سرعة الكرة وحماية البصر، وذكر سابقة المنتخب السويسري، إلى جانب تفاصيل التدريب والموعد الأول للمباراة ضد الأوروغواي.

في تطور مثير للاهتمام خلال تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم FIFA 2026، لفت حراس المرمى الأنظار بارتدائهم نظارات سوداء خلال حصة التدريب اليوم في مدينة أوستن بولاية تكساس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب الأوروغواي يوم الاثنين المقبل بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستقام يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

هذه الظاهرة التي قد تبدو غريبة في البداية تحمل في طياتها أبعادًا علمية وتكتيكية تهدف إلى تعزيز أداء الحراس. فبحسب مصادر متخصصة، تعمل النظارات السوداء على تقليل سرعة الإدراك البصري للكرة في أعين الحراس، مما يمكنهم من اتخاذ ردود فعل أسرع خلال اللعب. وتشير دراسات علمية إلى أن الاستمرار في ارتداء هذه النظارات قد يساعد في الحفاظ على حدة البصر وتنشيط عضلات العين والحدقة، بالإضافة إلى منحها حماية ضد تنكس القرنية مع التقدم في السن.

ليست هذه المرة الأولى التي يشيع فيها استخدام هذا النوع من النظارات، إذ حظيت بشهرة واسعة عندما اعتمدها ProductTU النواخ السويسري خلال بطولة أمم أوروبا يورو 2020 لتحسين أداء حراس مرماه. وقد أجرى لاعبو المنتخب السعودي، المعروف بلقب "الأخضر"، حصتهم التدريبية على ملعب Q2 في أوستن تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس. بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تحولت إلى تمارين التمرير والاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال إلى تطبيق الجوانب التكتيكية المخطط لها، تلاها تنفيذ الكرات الثابتة، واختتمت بتناورة تكتيكية شاملة.

هذه التحضيرات تأتي في إطار الاستعداد النهائي لبدء مشوار الفريق في المونديال، حيث يواجه منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء 16 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. يذكر أن الظاهرة لم تكن حكرًا على حراس المرمى فقط، إذ ظهر اللاعب نواف العقيدي également يرتدي نظارة سوداء خلال المران، مما أثار تساؤلات حول إمكانية extension الفائدة إلى اللاعبين الآخرين أو أن تكون مجرد جزء من استراتيجية نفسية لتعزيز التركيز أو إرسال إشارة إلى المنافسين.

وفي 월드 كأس 2026، يسعى المنتخب السعودي إلى تقديم أداء متميز والاستفادة القصوى من all Preparations، بما في ذلك الابتكارات العلمية والتقنية، لتحقيق أفضل النتائج





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كأس العالم 2026 المنتخب السعودي حراس المرمة النظارات السوداء الاستعدادات

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