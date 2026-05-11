النصر والهلال يواجهان في ديربي العاصمة: حسم اللقب أم تأجيله؟

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى ديربي العاصمة المرتقب بين النصر والهلال، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 32 بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة قد تحمل ملامح حسم اللقب.ويكتسب اللقاء أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب التاريخ الكبير بين الفريقين، بل لارتباط نتيجته بشكل مباشر بمصير سباق اللقب، في ظل الصراع المشتعل بين الغريمين قبل ثلاث جولات فقط على النهاية.

ويكتسب اللقاء أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب التاريخ الكبير بين الفريقين، بل لارتباط نتيجته بشكل مباشر بمصير سباق اللقب، في ظل الصراع المشتعل بين الغريمين قبل ثلاث جولات فقط على النهاية. بين سيناريوهات التتويج المبكر وتأجيل الحسم حتى الجولة الأخيرة، يترقب الشارع الرياضي مواجهة قد تعيد كتابة تاريخ الديربي، خاصة مع ذكريات المواجهات الحاسمة السابقة التي لعبت دورًا كبيرًا في تحديد بطل الدوري السعودي. سيناريوهات التتويجفي حال انتهت مباراة النصر والهلال، بالتعادل، سيتأجل الحسم إلى الجولة 34، الأخيرة.

وقد يحدث الحسم في الجولة قبل الأخيرة لمصلحة النصر في حال تعثر الهلال سواء بالخسارة أو التعادل أمام نيوم. وستستمر الأفضلية بعد التعادل في الديربي لمصلحة النصر؛ لأن حسم اللقب سيكون رهن انتصاره على ضمك في الجولة الأخيرة، حتى لو فاز الهلال في مباراتيه الأخيرتين. انتصار الهلالوأصبح حال الهلال منذ خسارة النصر من القادسية في الجولة 31، أفضل بكثير من الجولات القليلة التي تسبقه، إذ ارتبط مصيره بالفوز ببطولة الموسم عبر الانتصار في مؤجلة الخليج وبقية المواجهات الثلاث الأخرى.

ما يعني أن الهلال في حال فوزه على النصر، ستنتقل إليه أفضلية حسم البطولة تلقائيًا، ويبقى بحاجة للفوز في المباراتين الأخيرتين على الفيحاء ونيوم، بغض النظر عمّا ستسفر عنه مباراة النصر مع ضمك. مواجهات الحسموالتقى النصر والهلال مرة واحدة عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة حاسمة لأحد الطرفين. وكانت قبل 11 عامًا في العاشر من مايو 2015.

وكان الهلال خارجًا عن حسابات البطولة بين النصر والأهلي، ودخل النصر بحاجة إلى الفوز لإعلان نفسه بطلًا في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. وكسب النصر المباراة بهدف محمد السهلاوي في الدقيقة الـ 20، في مواجهة شهدت الرقم القياسي من البطاقات الحمراء لفريق الهلال، بتعرض 3 لاعبين لها، هم محمد جحفلي وسعود كريري وسالم الدوسري، تواليًا. مواجهات التتويجكما حدث الحسم مرة واحدة، حصل التتويج أيضًا مرة واحدة بعد موسمين فقط من مباراة الحسم.

ودخل الهلال الجولة الأخيرة من موسم 2016-2017 بطلا للدوري السعودي للمحترفين بعد الغياب الأطول عن اللقب، امتد لـ 5 مواسم. وكانت الجولة الأخيرة تجمعه بالنصر. وانتصر الهلال بواحدة من أكبر نتائجه في ديربي العاصمة 5-1. وسجل نواف العابد الهدف الافتتاحي، ثم عادل الجناح الكرواتي مارين توماسوف.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل السوري عمر خربين الهدف الأول من الهاتريك الذي سيكتمل لاحقًا، ثم بعده بدقيقة واحدة أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث. في الشوط الثاني أكمل خربين الهدفين الرابع والخامس. ثم توج الهلال بعد تلك المباراة بالبطولة





