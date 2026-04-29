النصر يعزز صدارته بفوز ثمين على الأهلي ويقترب من لقب الدوري السعودي

فوز النصر على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة الثلاثين للدوري السعودي يعزز من حظوظه في حسم اللقب، بينما يحقق القادسية والاتحاد انتصارات مهمة أيضًا.

شهدت الجولة الثلاثون من الدوري السعودي للمحترفين مباريات مثيرة وحاسمة، أبرزها المواجهة القوية بين النصر و الأهلي والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (2-0) على ملعب الأول بارك.

هذا الفوز يعزز من فرص النصر في حسم لقب الدوري هذا الموسم، حيث رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الهلال. المباراة شهدت تألقًا لافتًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 76، ليواصل بذلك تألقه التهديفي ويرفع رصيده إلى 25 هدفًا في قائمة الهدافين، محتلًا المركز الثالث.

ولم يكتفِ النصر بهذا الهدف، بل أضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليؤكد الانتصار ويُسعد جماهير النصر التي حضرت بأعداد كبيرة لتشجيع فريقها. الهلال، الذي كان قد حقق فوزًا صعبًا على ضمك بنتيجة (1-0)، يظل في الوصافة برصيد 71 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام الخليج قد تُغير من موازين الصراع على اللقب.

في بقية المباريات، حقق القادسية فوزًا عريضًا على الرياض بنتيجة (4-0)، بفضل تألق عبدالله السالم الذي سجل ثنائية، والمكسيكي جوليان كينيونيس الذي سجل ثنائية أيضًا. هذا الفوز رفع رصيد القادسية إلى 65 نقطة، ليحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي الذي تجمد رصيده عند 66 نقطة في المركز الثالث. أما الرياض، فقد بقي في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، مما يزيد من خطر هبوطه إلى الدرجة الأولى.

من جهته، واصل فريق الاتحاد سلسلة انتصاراته بفوزه على مضيفه التعاون بنتيجة (2-0). سجل الجزائري حسام عوار الهدف الأول للاتحاد، بينما أضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني، ليؤكد تفوق فريقه. هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 48 نقطة، ليحتل المركز السادس في الترتيب. بينما تجمد رصيد التعاون عند 49 نقطة في المركز الخامس.

هذه النتائج تظهر مدى التنافسية الشديدة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تسعى الفرق جاهدة لتحسين مراكزها وتحقيق أفضل النتائج في نهاية الموسم. الجولة الثلاثون لم تكن مجرد جولة حاسمة في صراع القمة، بل شهدت أيضًا تألقًا لعدد من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا جدارتهم وقدراتهم الفنية. المباراة بين النصر والأهلي كانت بمثابة عرض قوي لكرة القدم، حيث قدم الفريقان مستوى متميزًا وأظهروا روحًا قتالية عالية. هدف رونالدو كان بمثابة دليل على مهاراته الفردية وقدرته على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة.

بينما هدف كومان جاء في توقيت مثالي، ليؤكد الانتصار ويُنهي المباراة بشكل نهائي. فوز القادسية على الرياض كان بمثابة إنعاش لآمال الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما فوز الاتحاد على التعاون يعزز من معنويات الفريق ويمنحه الثقة للمباريات القادمة. الدوري السعودي للمحترفين يشهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الأندية، واستقطاب عدد من النجوم العالميين. هذا التطور ساهم في رفع مستوى المنافسة وزيادة شعبية الدوري، ليصبح واحدًا من أفضل الدوريات في العالم





