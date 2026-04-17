النزاع يعيق وصول اللقاحات للأطفال في شرق المتوسط: أزمة صحية وشيكة

تؤثر النزاعات المتصاعدة في إقليم شرق المتوسط سلباً على حملات التطعيم، مما يعرض ملايين الأطفال لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، ويهدد بتفاقم الأزمات الصحية القائمة. تبرز الحاجة الماسة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية بشكل آمن ومستدام، وتوفير الحماية للعاملين الصحيين، مع التأكيد على استمرارية خدمات التمنيع كأولوية قصوى حتى في أوقات الأزمات.

في خضم النزاعات والاضطرابات التي تعصف بمنطقة شرق المتوسط ، بات تأمين وصول الأطفال إلى اللقاحات تحدياً يفوق المعرفة العلمية، ليصبح مرهوناً بقدرة الأسر على الخروج من منازلهم بأمان. تلقي النزاعات بظلالها القاتمة على حياة ملايين الأسر، حيث أدت سنوات الحرب في السودان إلى حرمان أعداد هائلة من الأطفال من الحماية اللازمة ضد الأمراض، في ظل أكبر أزمة نزوح عالمية. وفي لبنان، دفعت عمليات القصف وأوامر الإخلاء خُمس السكان إلى الفرار من منازلهم ومدارسهم وعياداتهم في غضون أسابيع قليلة.

أما في غزة، فلم يتبقَّ من البنية التحتية الصحية سوى الأنقاض، حيث توشك المنظومات الصحية على الانهيار التام وسط الدمار والانهيار الاقتصادي. وعلى امتداد الحدود بين أفغانستان وباكستان، تتسبب أعمال العنف المتجددة في موجات نزوح جديدة تتفاقم حدتها بفعل الكوارث الطبيعية. ولا تزال الأزمات المزمنة في اليمن والصومال تُضعِف النُّظُم الصحية الهشة أصلاً. إن عملية التطعيم تتطلب رعاية صحية أولية مستقرة، وسلاسل تبريد موثوقة، وممرات آمنة للعاملين الصحيين، فضلاً عن قدرة الأسر على الوصول إلى الخدمات، وهي جميعاً عناصر تتدمر أمام وطأة النزاع. وحتى قبل التصعيد الأخير، كانت نسبة تغطية الخدمات تشهد تراجعاً ملحوظاً. فقد انخفضت نسبة حصول الأطفال على الجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي من 89 في المائة عام 2019 إلى 85 في المائة عام 2024. وبالمثل، انخفضت نسبة التغطية باللقاحات التي تحمي من الحصبة إلى 80 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من 95 في المائة اللازمة للوقاية من تفشي المرض. وتشير التقديرات إلى أن 2.8 مليون طفل في الإقليم لم يتلقوا أي لقاحات على الإطلاق خلال عام 2024. كما لم يحصل أكثر من 12 مليون طفل على لقاحات التمنيع الروتيني منذ عام 2020. وتتجمع هذه الثغرات بشكل خاص في مناطق النزاع، وبين الأسر النازحة، والمناطق النائية، والمجتمعات الحضرية المحرومة من الخدمات. وحين يُحرم الأطفال من اللقاحات بشكل متكرر، تتسع فجوات التحصين وتتوالى فاشيات الأمراض. ففي عام 2024 وحده، لم يحصل حوالي 4 ملايين شخص على أول لقاح للحصبة. ولا يزال فيروس شلل الأطفال يهدد بانتشار جديد في جيوب غير محصنة، ليس لعدم توفر الأدوات، بل لصعوبة الوصول المنتظم إلى كل طفل. والنتيجة المتوقعة، التي يمكن تجنبها، هي تجدد فاشيات الأمراض التي ستثقل كاهل الأنظمة الصحية المنهكة أصلاً، وتحصد أرواح الأطفال. ولذلك، فإن ضمان وصول المساعدات الإنسانية يجب أن يكون آمناً ومستداماً ومضموناً. ويجب أن تتدفق الإمدادات الطبية دون عوائق، وأن يتمكن العاملون الصحيون من الوصول إلى المجتمعات بحرية تامة. ويجب تقديم الخدمات إلى الأسر النازحة، بغض النظر عن أماكن تواجدها. إن التمنيع لا يمكن أن يعتمد على فرص عابرة، بل يتطلب استمرارية، حتى في خضم الفوضى. وانتظار تحقيق الاستقرار ليس خياراً واقعياً، فالمستقبل قد لا يبدو مستقراً قريباً في كثير من أنحاء الإقليم، والأطفال لا يمكنهم الانتظار. يجب حماية عمليات التمنيع أثناء الأزمات، وعدم تأجيلها، فالتأخير يؤدي إلى فجوات مناعية يصعب إصلاحها وأكثر تكلفة، مما يفتح الباب أمام عودة أمراض كان بالإمكان الوقاية منها. ولكن، حتى في ظل هذه الظروف القاسية، لا يزال هناك بصيص من الأمل بفضل شجاعة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، الذين يخاطرون بحياتهم لتنفيذ حملات تداركية ساهمت في الوصول إلى ملايين الأطفال، وباتت ترمم الثغرات المناعية الخطيرة التي خلفتها الأزمات. ويجب مواصلة هذه الجهود وتوسيع نطاقها. وفي منتصف الطريق نحو خطة التمنيع لعام 2030، تعهدت الدول بخفض عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعات إلى النصف بحلول عام 2030. ولن يكون تحقيق هذا الهدف في هذا الإقليم ممكناً إلا إذا اعتبرنا التمنيع خدمة أساسية لا تتوقف في أي أزمة، مدعومة بإرادة سياسية راسخة، وتمويل مضمون، وأنظمة فعالة لتقديم الخدمات، وثقة مجتمعية. إننا أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء على سريان شلل الأطفال، ولكن الفيروس سيظل يجد طريقه إلى الأطفال ما دام الوصول إليهم متعذراً. فالبرامج التمنيع القوية لا تقتصر على منع الإصابات الفردية، بل تعزز صمود الأنظمة الصحية، وتحصن السكان ضد الصدمات المستقبلية، وتحافظ على صحتنا الجماعية. وقد أثبتت اللقاحات فعاليتها وأنقذت ملايين الأرواح، ولكنها لن تؤتي ثمارها إلا حين تصل إلى جميع الأطفال





