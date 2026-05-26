النصر السعودي يقترب من حسم صفقة الإسباني لويس ميلا لتعزيز خط الوسط

يسعى نادي النصر السعودي لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع نجم خيتافي الإسباني لويس ميلا في صفقة استراتيجية تهدف لتعزيز المنافسة المحلية والقارية.

يسعى نادي النصر السعودي ، الذي يطمح دائماً للصدارة والتميز، إلى تعزيز صفوفه بمجموعة من المواهب العالمية لضمان استمرارية التفوق في الدوري السعودي للمحترفين والمنافسات الآسيوية.

في هذا السياق، برز اسم النجم الإسباني لويس ميلا، لاعب وسط نادي خيتافي، كهدف رئيسي للإدارة النصراوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. تشير التقارير الواردة من الصحافة الإسبانية، وتحديداً صحيفة ماركا، إلى أن النادي السعودي قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي لضم اللاعب البالغ من العمر واحد وثلاثين عاماً.

ومن المثير للاهتمام أن القيمة المالية المتفق عليها للصفقة تحوم حول ستة ملايين يورو، وهو مبلغ وافق عليه اللاعب مع إدارة خيتافي لتسهيل عملية رحيله، رغم أن عقده يتضمن شرطاً جزائياً مرتفعاً يصل إلى عشرين مليون يورو. هذا الفارق الكبير يعكس رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة في الرياض، خاصة وأن العرض المالي المقدم من النصر يتفوق بمراحل على كافة العروض الأوروبية المنافسة، مما جعل كفة الانتقال إلى الدوري السعودي هي الأرجح في الساعات الأخيرة.

وبالنظر إلى القيمة الفنية التي سيضيفها لويس ميلا لوسط ميدان العالمي، نجد أن اللاعب قدم موسماً استثنائياً في الدوري الإسباني، حيث تحول إلى أحد أهم صانعي الألعاب في الليغا. فقد نجح ميلا في إنهاء الموسم وهو يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد عشر تمريرات حاسمة، ولم يتفوق عليه سوى الموهبة الشابة للامين يامال لاعب برشلونة الذي صنع أحد عشر هدفاً.

ولم تكن مساهمات ميلا مقتصرة على التمريرات الحاسمة فحسب، بل كان المحرك الأساسي الذي قاد نادي خيتافي لتحقيق مركز سابع تاريخي، وهو ما ضمن للفريق التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي. كما ختم موسمه بطريقة درامية ومثالية عندما سجل هدف الفوز الحاسم في المباراة الختامية ضد أوساسونا، ليثبت أنه لاعب يمتلك الشخصية القيادية والقدرة على الحسم في اللحظات الحرجة، وهو ما يبحث عنه النصر لتدعيم ترسانته من النجوم العالمية.

من الناحية التكتيكية، يصف الخبراء والمحللون في إسبانيا لويس ميلا بأنه لاعب الوسط المتكامل الذي يجمع بين المهارة الفنية والصلابة الدفاعية. فهو يتميز بدقة متناهية في التمريرات القصيرة التي تحافظ على الاستحواذ، والتمريرات الطولية التي تكسر خطوط الخصوم، بالإضافة إلى قدرته العالية على قراءة الملعب والتحكم في إيقاع اللعب وفقاً لمتطلبات المباراة. كما يمتلك انضباطاً تكتيكياً كبيراً في التغطية الدفاعية، مما يجعله صمام أمان أمام خط الدفاع ومحطة انطلاق للهجمات.

ويعتبر الكثيرون أن الحصول على لاعب بهذه المواصفات وبسعر ستة ملايين يورو يمثل صفقة رابحة بكل المقاييس، نظراً لأن القيمة السوقية للاعبين في مركزه وبنفس جودته عادة ما تكون أعلى من ذلك بكثير في الأسواق الأوروبية الحالية، مما يجعل هذه الخطوة استثماراً ذكياً من قبل إدارة النصر. أما عن مسيرته الاحترافية، فقد صقل ميلا موهبته في واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم، وهي أكاديمية أتلتيكو مدريد، قبل أن يتنقل عبر عدة محطات تطويرية في أندية مثل رايو ماخاداهوندا وفوينلابرادا وتينيريفي.

وبدأ بروزه الحقيقي يتضح مع نادي غرينادا، مما دفع خيتافي للتعاقد معه في عام ألفين واثنين وعشرين. وخلال سنوات تواجده في خيتافي، تحول ميلا إلى ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها، وأصبح القائد الفعلي لعمليات بناء اللعب. كما أن خبرته الدولية مع المنتخب الإسباني أضافت لشخصيته نضجاً كبيراً، رغم شعوره بخيبة أمل لعدم تواجده في القائمة الأخيرة للمونديال، وهو ما قد يكون دافعاً إضافياً له لإثبات قدراته في بيئة تنافسية جديدة مثل الدوري السعودي.

وبانضمامه إلى النصر، سيكون ميلا بمثابة المهندس الذي يدير العمليات في وسط الميدان، ويوفر الدعم اللازم للنجوم في الخط الأمامي، مما يعزز من فرص النصر في الهيمنة المحلية والوصول إلى منصات التتويج في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل





