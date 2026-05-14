النصر على وشك تحقيق العلامة المالية الكاملة في دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على غامبا أوساكا الياباني

فريق النصر لكرة القدم على وشك تحقيق العلامة المالية الكاملة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، حيث يتجاوز رصيده المالي 13.7 مليون ريال في حال الفوز باللقب في المباراة النهائية أمام ضيفه غامبا أوساكا الياباني على ملعب "الأول بارك" في الرياض بعد غد السبت. وسيكون الفريقان السعودي والياباني هما الوحيدان في البطولة اللذين تخطوا جميع الأدوار دون أي خسارة أو تعادل، حيث يدخلان المباراة النهائية في رصيد كل منهما 1.16 مليون دولار كمكافآت تراكمية متطابقة. وسيتم توزيع الحصيلة المالية للنصر وغامبا أوساكا على 300 ألف دولار رسوم المشاركة الثابتة في دور المجموعات، 300 ألف دولار مكافأة الأداء في المجموعات، 80 ألف دولار مكافأة تجاوز دور الـ 16 والتأهل لربع النهائي، 160 ألف دولار مكافأة تجاوز عقبة الدور ربع النهائي، و240 ألف دولار مكافأة الفوز في نصف النهائي وبلوغ النهائي. وسيحصد البطل الجائزة الكبرى البالغة 2.5 مليون دولار، وسيرفع الفائز إجمالي أرباحه الكاملة في البطولة إلى 3,660 مليون دولار، فيما سيضمن الوصيف مبلغ مليون دولار وسيرفع إجمالي أرباحه الكاملة في البطولة إلى 2,160 مليون دولار.

