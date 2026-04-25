النصر يتوج بطلاً للدوري الممتاز للسيدات لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي

احتفلت ال رياضة السعودية مساء يوم الجمعة بتتويج نادي النصر بطلاً للدوري الممتاز للسيدات لكرة القدم لموسم 2025-2026، في ختام مباريات البطولة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

شهدت مراسم التتويج حضوراً بارزاً لنائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بن بهيان، ومديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد، عالية الرشيد، بالإضافة إلى حشد كبير من الجماهير التي عبرت عن دعمها وحماسها لكرة القدم النسائية المتنامية في المملكة. هذا الفوز يمثل تتويجاً لجهود النادي ونجاحاً مستمراً في تحقيق الهيمنة على البطولة، حيث يحصد النصر اللقب للمرة الرابعة على التوالي، مؤكداً بذلك مكانته كقوة مهيمنة في كرة القدم النسائية السعودية.

يعكس هذا الإنجاز الاستقرار الفني الذي يتمتع به الفريق، والعمل الدؤوب الذي يبذله اللاعبات والجهاز الفني والإداري، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. لم يكن طريق النصر نحو اللقب سهلاً، فقد واجه الفريق منافسة قوية من الفرق الأخرى، إلا أنه تمكن من التغلب عليها بفضل الروح القتالية العالية والمهارات الفردية والجماعية للاعباته. وقد شهدت النسخة الحالية من الدوري الممتاز للسيدات تطوراً ملحوظاً في مستوى الأداء الفني والبدني للاعبات، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام الجماهيري والإعلامي بالبطولة.

هذا التطور يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسائية، وتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للاعبات والأندية. وقد حصل نادي النصر على مكافأة مالية قيمة قدرها 2,000,000 ريال سعودي تقديراً لفوزه بالمركز الأول، بينما حصل نادي الأهلي على جائزة مالية قدرها 1,500,000 ريال سعودي لحلوله في المركز الثاني، وجاء نادي القادسية في المركز الثالث ونال جائزة مالية مماثلة. هذه المكافآت المالية تعكس أهمية البطولة وتشجيع الأندية على الاستثمار في كرة القدم النسائية وتطويرها.

لمياء بن بهيان، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعربت عن تهنئتها لفريق النصر على هذا الإنجاز المستحق، مشيدةً بالمستوى الفني الرفيع الذي قدمه الفريق طوال الموسم، وأكدت أن الدوري يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يولي اهتماماً كبيراً بتطوير كرة القدم النسائية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحها. من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المنافسة القوية التي شهدها الدوري الممتاز للسيدات تعكس حجم العمل المبذول لتطوير اللعبة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النمو والتمكين للمواهب النسائية.

وأشارت إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعمل على وضع خطط استراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتدريب المدربات واللاعبات، وتنظيم البطولات والدوريات، وزيادة الاهتمام الإعلامي والجماهيري باللعبة. كما أكدت على أهمية دور الأندية في تطوير كرة القدم النسائية، وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال. إن فوز النصر بالدوري الممتاز للسيدات يمثل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم النسائية السعودية، ويؤكد أن المرأة السعودية قادرة على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات الرياضية.

هذا الإنجاز يبعث على الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لكرة القدم النسائية في المملكة، ويشجع المزيد من الفتيات على ممارسة هذه الرياضة والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات. إن الدوري الممتاز للسيدات شهد هذا الموسم منافسة قوية وتقاربًا في المستويات بين الأندية، إلى جانب بروز العديد من المواهب الشابة، في مؤشر واضح على التطور المتسارع لكرة القدم النسائية في المملكة وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية





