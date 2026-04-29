النصر يواصل الانتصارات ويتصدر دوري روشن.. والقادسية يكتسح الرياض

حقق النصر فوزاً ثميناً على الأهلي بهدفين دون رد، بينما فاز الاتحاد على التعاون بنفس النتيجة، واكتسح القادسية الرياض بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واصل فريق النصر مسيرته التهديفية والانتصارية في دوري روشن السعودي للمحترفين، محققاً فوزاً مستحقاً على ضيفه الأهلي بنتيجة 2-0 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأول بارك ب الرياض .

قدم النصر أداءً قوياً ومميزاً طوال المباراة، حيث سيطر على مجريات اللعب وكاد أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة. تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 76 برأسية رائعة، معززاً بذلك مكانته كأفضل هداف في الدوري. ولم يكتفِ النصر بهذا الهدف، بل واصل الضغط على مرمى الأهلي حتى تمكن اللاعب كينغسيلي كومان من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90 بتسديدة قوية، ليؤكد بذلك تفوق فريقه ويحصد النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، عزز النصر صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى النقطة 79، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب منافسيه. بينما تلقى الأهلي الخسارة الثالثة في الدوري، وتجمد رصيده عند 66 نقطة في المركز الثالث. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين، تمكن فريق الاتحاد من تحقيق فوز مهم خارج أرضه على مضيفه التعاون بنتيجة 2-0.

قدم الاتحاد أداءً جيداً في المباراة، حيث نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وتسجيل هدفين في الشوطين الأول والثاني. افتتح حسام عوار باب التسجيل للاتحاد في الدقيقة 19، قبل أن يضيف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 52. بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد التعاون عند 49 نقطة في المركز الخامس. وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل أنصار الفريقين، الذين قدموا دعماً معنوياً كبيراً للاعبيهم.

وتعد هذه المباراة بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبي الاتحاد، الذين يسعون إلى تحسين مركزهم في جدول الترتيب في الجولات المتبقية من الدوري. وفي ختام مباريات الجولة الثلاثين، حقق فريق القادسية فوزاً ساحقاً على مضيفه الرياض بنتيجة 4-0 في مباراة شهدت تألقاً واضحاً للاعبي القادسية. قدم القادسية أداءً مبهراً في المباراة، حيث نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب وتسجيل أربعة أهداف في شباك الرياض.

سجل أهداف القادسية كل من عبدالله السالم (هدفين في الدقيقتين 7 و 77)، وجوليان كينيونيس (هدفين في الدقيقتين 87 و 90+5). بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، بينما تلقى الرياض الخسارة الـ17 في الدوري، وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس عشر. وتعد هذه المباراة بمثابة تأكيد على قوة القادسية وقدرته على المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري. كما أنها بمثابة ضربة قوية لفريق الرياض، الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دوري روشن السعودي النصر الأهلي الاتحاد التعاون القادسية الرياض كريستيانو رونالدو كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines