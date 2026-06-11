النشاط الدبلوماسي السعودي وتعزيز الاستقرار الإقليمي في المحافل الدولية والعربية

تقرير مفصل حول تحركات المملكة العربية السعودية الدبلوماسية، بدءاً من علاقاتها مع مجموعة السبع وصولاً إلى قيادتها للاتحاد البرلماني العربي وجهودها في دعم القضايا العربية والإسلامية.

شهدت الساحة الدبلوماسية السعودية تحركات مكثفة تعكس ثقل المملكة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، حيث برز ذلك في عدة مسارات متوازية تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم القضايا العربية.

في الشق الدولي، اعتذر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن عدم قدرته على المشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان، وذلك بسبب ارتباطات مسبقة تحول دون حضوره. وقد جاء هذا الاعتذار ضمن رسالة شكر وجهها سموه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معرباً فيها عن تقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماع وغداء عمل مخصص للقمة.

ولم يغفل سموه في رسالته التأكيد على متانة وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، متمنياً في الوقت ذاته النجاح الكامل لأعمال القمة في تحقيق أهدافها المرجوة، مما يشير إلى استمرار التنسيق رفيع المستوى بين الرياض وباريس رغم التحديات الجدولة الزمنية. وعلى الصعيد العربي، حظيت المملكة بإشادة واسعة من قبل الاتحاد البرلماني العربي، الذي ثمن جهودها الاستثنائية في دعم القضايا العربية والإسلامية ومساعيها الدؤوبة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقد جاء ذلك خلال المؤتمر البرلماني العربي التاسع والثلاثين، الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقراراً واستدامة. وقد تولت المملكة رئاسة هذه الدورة ممثلة بالدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، حيث أعرب المشاركون عن ثقتهم الكاملة في الحكمة القيادية السعودية وقدرتها على إدارة شؤون الاتحاد في مرحلة زمنية حرجة تمر بها المنطقة.

كما تطرق المؤتمر إلى النجاح الباهر الذي حققه موسم الحج، مشيداً بالتنظيم الاحترافي والإدارة المتقنة للحشود التي وفرتها المملكة، مما أتاح لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والأمن، وهو ما يعكس الرعاية الفائقة التي توليها القيادة السعودية للحرمين الشريفين. وفيما يتعلق بالتحديات السياسية والأمنية، أكد المجتمعون في الاتحاد البرلماني العربي على ضرورة وحدة الصف العربي والتضامن الوثيق كركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتدخلات الخارجية.

وجدد المؤتمر التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية والجوهريّة للأمة العربية، مع إدانة شديدة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية في مدينة القدس أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي. كما ناقش المؤتمر التهديدات الإقليمية، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، مشدداً على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كمنطلق أساسي لأي استقرار مستدام.

بالتوازي مع هذه الجهود، تواصل المملكة تفعيل أدواتها الدبلوماسية عبر مسارات متنوعة، منها الاستعداد للمشاركة في الاجتماع الرابع للآلية الرباعية التي تستضيفها القاهرة وتضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان لمناقشة تداعيات الحرب الإيرانية. وفي سياق العلاقات الثنائية، اتخذت المملكة قراراً باستئناف الواردات من لبنان بعد تحقق المعايير المطلوبة التي تضمن سلامة الصادرات اللبنانية، في خطوة رحب بها لبنان واعتبرها دليلاً على الدعم السعودي لإعادة بناء المؤسسات اللبنانية.

أما في مجال الابتكار والتكنولوجيا، فقد سجلت المملكة حضوراً لافتاً من خلال مشاركة سدايا كعضو في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، مما يؤكد سعي المملكة لدمج التقنيات الحديثة في رؤيتها التنموية الشاملة لتعزيز مكانتها كقوة تقنية رائدة عالمياً





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