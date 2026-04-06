النصر يخوض 7 مواجهات حاسمة على طريقة الكؤوس في سباق الدوري السعودي

يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويسعى لحسم اللقب في سبع مباريات حاسمة. الفوز على القادسية يكتسب أبعادًا مهمة، و جماهير النصر تواصل دعمها للفريق.

يتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 70 نقطة، متقدماً على الهلال والأهلي والقادسية في سباق مثير نحو اللقب. يمتلك النصر سجلاً هجومياً قوياً، حيث سجل 76 هدفاً، وهو الأعلى بين الفرق المنافسة، بينما استقبلت شباكه 21 هدفاً فقط، مما يجعله من بين الأفضل دفاعياً. يتفوق النصر أيضاً على مستوى جودة الأداء، حيث يحصل على تقييم 7.06 وفق “سوفا سكور”. يشير هذا التفوق الرقمي إلى ثبات المستوى الفني للفريق على مدار الموسم. يبلغ متوسط استحواذ النصر على الكرة 59.

6 في المائة، ما يعكس تقارباً في نسب الاستحواذ بين فرق القمة، دون وجود فارق كبير في هذا الجانب. صنع النصر 109 فرص خطيرة، مما يدل على حضوره المستمر في المناطق الهجومية. يتوزع التهديف داخل الفريق على عدة لاعبين، يتقدمهم كريستيانو رونالدو بـ23 هدفاً، بالإضافة إلى جواو فيليكس وساديو ماني وكينغسلي كومان، مما يعكس تنوع الحلول الهجومية. وفي خط الوسط، يبرز دور مارسيلو بروزوفيتش وأنجيلو غابرييل في دعم التوازن الفني. دفاعياً، واجه النصر 67 تسديدة فقط على مرماه طوال الموسم، وهو رقم يعكس قدرة الفريق على تقليل فرص الخصوم. وفي حراسة المرمى، يتبادل الحارسان بينتو ماتيوس ونواف العقيدي المشاركة، مما يضمن التنافسية والاستمرارية. حافظ النصر على نظافة شباكه في 14 مباراة من أصل 27، مما يعكس الاستقرار الدفاعي. يتضح من خلال هذه الأرقام أن النصر يمتلك فريقاً متكاملاً على مستوى النتائج والإنتاج الهجومي والاستقرار الدفاعي، وهو ما يفسر صدارته الحالية في الدوري. يتبقى للنصر سبع مباريات حاسمة لضمان الفوز باللقب، حيث ستكون المواجهات على طريقة الكؤوس. تنتظر النصر مباريات أمام الأخدود والاتفاق والأهلي والقادسية والهلال والشباب وضمك. سيتعامل المدرب مع هذه المباريات كنهائيات لحسم كل مباراة على حدة، لتحقيق لقب غائب عن خزائن النصر منذ عام 2019. \بالإضافة إلى ذلك، حقق نادي الاتفاق فوزاً مهماً على القادسية في ديربي “الشرقية” ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وهذا الفوز له أبعاد تتجاوز مجرد ثلاث نقاط في جدول الترتيب. يبدو هذا الفوز بمثابة لحظة مفصلية في التنافس التاريخي بين الناديين على زعامة المنطقة الشرقية، خاصة في ظل التغييرات التي شهدها القادسية منذ انتقاله إلى شركة أرامكو السعودية وعودته إلى دوري المحترفين مدعوماً بأسماء مميزة وطموحات تتجاوز المحلية. هذا الانتصار لم يكن عادياً في حسابات جماهير الناديين، إذ جاء في توقيت حساس بعد مرحلة شهدت تفوقاً نسبياً للقادسية منذ دخوله مرحلة الخصخصة. وفي سياق آخر، طمأن كل من سعد الناصر وعبد الله الحمدان والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي محمد سيماكان الجهازَ الطبي في نادي النصر بعد الفحوصات التي خضعوا لها عقب مواجهة النجمة. كما شهدت الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 28 هدفاً، منها 4 أهداف من علامة الجزاء، في أسبوع شهد 3 بطاقات حمراء. وعلق غالتييه على افتقاد الاتحاد لبنزيمة وكانتي. بينما استعاد الهلال سالم الدوسري ومحمد كنو. ويواصل المصابون في النصر برنامج التأهيل.\من ناحية أخرى، يولي نادي النصر اهتمامًا كبيرًا بمساندة الجماهير، التي تواصل دعمها للفريق في جميع المباريات. تساهم هذه المساندة في تعزيز الروح المعنوية للاعبين، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في الملعب. يعكس هذا الدعم مدى التلاحم بين الفريق وجماهيره، ويبرز أهمية الجماهير كعنصر أساسي في تحقيق النجاح الرياضي. تعتبر العلاقة القوية بين الفريق والجماهير عاملاً مهماً في تحقيق الانتصارات والتغلب على التحديات. تعتبر هذه المساندة المستمرة من الجماهير بمثابة وقود إضافي للاعبين في كل مباراة، وتدفعهم إلى بذل أقصى جهودهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير. يسعى النصر دائمًا إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين الفريق وجماهيره، مما يعزز الانتماء والولاء للنادي. يمثل هذا الدعم الجماهيري المستمر حافزاً إضافياً للاعبين لتحقيق الإنجازات ورفع اسم النادي عالياً. وتهدف إدارة النادي إلى الحفاظ على هذه العلاقة القوية وتطويرها بشكل دائم، من خلال توفير كل سبل الدعم للجماهير وتمكينها من مساندة الفريق في كل الأوقات





