النصر يحتفل بماني.. والسنغال تستأنف ضد قرار 'الكاف' بشأن كأس أمم إفريقيا

احتفل نادي النصر السعودي بعيد ميلاد ساديو ماني، بينما تواصل السنغال معركتها القانونية لاستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية بعد قرار 'الكاف' المثير للجدل.

احتفل لاعبو وأعضاء الجهاز الفني لنادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، بعيد ميلاد زميلهم المهاجم السنغال ي ساديو ماني ، الذي بلغ عامه الرابع والثلاثين. وقد نشر الفريق عبر حسابه على منصة (X) مقطع فيديو يوثق الاحتفال، حيث ظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس وهم يصفقون ويغنون، احتفالًا بالمناسبة السعيدة. تميز الاحتفال بتقديم كعكة (قالب كيك) مزينة بصورة لماني وهو يحمل كأس الأمم الإفريقية ، تذكيرًا بفوزه باللقب مع منتخب بلاده السنغال .

في كلمة له خلال الاحتفال، أعرب ماني عن شكره وتقديره لزملائه وجمهوره، مؤكدًا على تركيز الفريق على تحقيق أهدافه في المرحلة الحاسمة القادمة من الموسم، وشجع على مواصلة العمل الجاد لتحقيق النجاح. نادي النصر يتصدر حاليًا ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مما يعزز من حماس الفريق وطموحاته في المنافسة على اللقب.\من ناحية أخرى، تبرز في سياق الخبر قضية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي لا تزال محل جدل. فبعد فوز منتخب السنغال على المغرب في المباراة النهائية، نشأت أزمة بسبب قرار مثير للجدل من قبل حكام المباراة. حيث تم احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة، مما أثار احتجاجات لاعبي السنغال وتوقف اللعب. بعد ذلك، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اعتبار السنغال منسحبًا من المباراة ومنح اللقب للمغرب، وهو قرار أثار ردود فعل غاضبة في السنغال. الاتحاد السنغالي بدوره، تقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) للطعن في هذا القرار، مما يجعل مصير اللقب معلقًا بانتظار قرار المحكمة النهائية. الأوساط الكروية الإفريقية والعربية تترقب الآن قرار المحكمة، والذي سيكون له تأثير كبير على مسار البطولة وعلى العلاقات بين الاتحادات الكروية في المنطقة.\بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأحداث الرياضية الأخرى في الدوري السعودي للمحترفين بعض التطورات الهامة. فقد ظهر كريستيانو رونالدو بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، كما دخل الإنجليزي إيفان توني تاريخ نادي الأهلي السعودي، وسجل الفرنسي كريم بنزيما رقمًا مميزًا. كما أظهر لاعبو منتخب السنغال تحديًا للقرار الصادر بحقهم، حيث استعرضوا كأس الأمم الإفريقية خلال مباراة ودية، في إشارة إلى رفضهم للقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي. هذه الأحداث تعكس حيوية وتنافسية الدوري السعودي، وتبرز أهمية كرة القدم كلعبة شعبية تجمع بين الإثارة والتشويق، و تسلط الضوء على الأحداث الجارية و تعكس التفاعل المستمر بين الأندية واللاعبين والجمهور





