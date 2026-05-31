النجاح الصحي الاستثنائي لموسم الحج 2026: إشادة عالمية بجاهزية السعودية وإدارة التجمعات البشرية

تقرير عن النجاح الصحي الاستثنائي لموسم حج 2026 في السعودية، وخلوه من التفشيات الوبائية، مع إشادة المنظمات الدولية بالجاهزية الصحية المتقدمة والتقنيات المستخدمة، وتفاصيل المنظومة المتكاملة التي أدت إلى هذا النجاح.

شهد موسم حج 2026 نجاحاً صحياً استثنائياً، حيث أعلنت وزارة ال صحة السعودية خلو الموسم من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على ال صحة العامة.

جاء هذا الإعلان متزامناً مع إشادة منظمات دولية رائدة، مثل منظمة الصحة العالمية، بالجاهزية الصحية المتقدمة التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن، ونجاحها في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم رغم التحديات الوبائية العالمية. وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، نجاح موسم الحج معرباً عن تقديره للعاملين في القطاع الصحي، كما هنأت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط، السعودية على هذا الإنجاز، مشيدة بتوظيف التقنيات الصحية الحديثة مثل الروبوتات والطائرات المسيّرة، وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج على امتداد رحلتهم.

من جانبه، وصف وزير الصحة السعودي، الدكتور فهد الجلاجل، الأمن الصحي للحج بأنه يمثل أمناً صحياً عالمياً، نظراً لما يمثله الحج من تجمع بشري فريد يضم ملايين الحجاج من مختلف دول العالم قبل عودتهم إلى بلدانهم، مما يجعل المحافظة على صحتهم وسلامتهم مسؤولية تمتد آثارها إلى الصحة العامة عالمياً. وأوضح أن هذا النجاح هو نتيجة منظومة متكاملة تبدأ من الاشتراطات الصحية قبل قدوم الحجاج، بما في ذلك التحصينات اللازمة وشرط الاستطاعة الصحية، وصولاً إلى التأهب المبكر، والرصد الوبائي، وتقييم المخاطر، والاستجابة السريعة، مدعومة بتكامل الجهات الحكومية والمنظمات الصحية الدولية، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية والتشغيلية.

رفع وزير الصحة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به القطاع الصحي ومنظومة خدمة ضيوف الرحمن من دعم واهتمام مستمرين، مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توجيهاتهما التي جعلت صحة الإنسان وسلامته أولوية قصوى، وأسهمت في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية. وشهد الموسم تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الجاهزية الصحية، شملت خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية متكاملة، وأعمالاً مستمرة للرصد الوبائي والتقييم الصحي وإدارة المخاطر، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الصحية الدولية.

ويشار إلى أن نجاح موسم الحج وما صاحبه من إشادات أممية ودولية يعكس المكانة المتقدمة للسعودية في مجال طب الحشود، ودورها الريادي في تطوير وتطبيق أفضل الممارسات الصحية للتجمعات البشرية الكبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أن هذه المكانة سبق أن جعلت السعودية تبدأ في إصدار تأشيرات العمرة مباشرة بعد موسم الحج، في خطوة تعكس الجاهزية المبكرة لاستقبال المعتمرين، بالإضافة إلى تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعداداً لموسم حج 2026 لتعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات.

وقد حظيت جهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام بتقدير عالمي واسع، حيث أعرب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في هذا المضاف. كما نقل الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، تعازي ومواساة قيادة المملكة لذوي الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته، في كيفية تعدد جوانب النشاط السعودي الإقليمي والدولي خلال الفترة الحالية





