النجوم النابضة: مفتاح قد يفتح لغز المادة المظلمة

يبحث العلماء في النجوم النابضة، وهي مغناطيسات كونية فائقة القوة، عن دليل على وجود الأكسيونات، وهي جسيمات افتراضية يعتقد أنها قد تشكل المادة المظلمة التي تهيمن على الكون.

لا يزال الجدل العلمي يكتنف طبيعة المادة المظلمة ، المكون الغامض الذي يشكل ما يقدر بنحو 85% من إجمالي المادة في الكون. تظل هذه المادة غير مرئية بشكل مباشر، ولا يمكن رصد تأثيراتها إلا من خلال قوتها الجاذبية التي تشكل إحدى القوى الأساسية المؤثرة على الأجرام السماوية الأخرى. لطالما سعى العلماء إلى اكتشاف هذه المادة وكشف أسرارها، ويركزون أبحاثهم حاليًا على البحث عن جسيمات افتراضية، مثل الأكسيون، التي تتفاعل بشكل ضعيف جدًا مع الجسيمات المعروفة لدينا.

تنبأت نظريات مختلفة، بما في ذلك نظرية الأوتار، بوجود الأكسيونات، وهي جسيمات افتراضية لم يتم اكتشافها بعد. تفترض هذه النظريات أنه في وجود مجالات كهرومغناطيسية قوية، قد تتحول بعض الأكسيونات إلى فوتونات (ضوء). هنا يبرز السؤال الجوهري: أين تتواجد أقوى المجالات الكهرومغناطيسية في الكون؟ الإجابة تكمن في منطقة قريبة من النجوم النابضة، المعروفة أيضًا بالنباضات. النجوم النابضة هي بقايا نجوم فائقة الكثافة، غالبًا ما تكون نجومًا نيوترونية، تبلغ كتلتها أضعاف كتلة شمسنا، لكنها تنضغط في حجم صغير جدًا لا يتجاوز 10 كيلومترات. هذا الحجم الضئيل، مقترنًا بسرعة دوران هائلة، يولد حزمًا ضيقة ومضيئة من الإشعاع الراديوي التي تنبعث على طول محور دورانها. الدوران السريع لهذه النجوم يحولها إلى مغناطيسات كهربائية فائقة القوة، مما يجعلها مرشحة قوية لتكون "مصانع" فعالة لإنتاج الأكسيونات. تشير التقديرات إلى أن نجمًا نابضًا متوسط الحجم يمكن أن ينتج كميات هائلة من هذه الجسيمات. ومع وجود المجال الكهرومغناطيسي الهائل المحيط بالنجوم النابضة، هناك احتمال بأن يتحول جزء من هذه الأكسيونات المنتجة إلى ضوء يمكننا رصده. ومع ذلك، فإن عملية رصد هذا الضوء ليست بالأمر الهين. فالضوء المنبعث من الأكسيونات، والذي سيظهر على شكل موجات راديوية، يمثل جزءًا ضئيلًا جدًا من الإشعاع الكلي الصادر عن هذه المنارات الكونية المضيئة. للتغلب على هذا التحدي، قام العلماء بتطوير نماذج نظرية تحاكي كيف سيبدو النجم النابض في غياب الأكسيونات، وكيف سيتغير مظهره عند وجودها. تم تحويل هذه النتائج النظرية إلى عمليات محاكاة حاسوبية دقيقة، وخضعت لاختبار رصدي أولي. في هذه الدراسة، قارن الباحثون بين الموجات الراديوية المرصودة من 27 نجمًا نابضًا قريبًا والنماذج النظرية. للأسف، لم تسفر هذه المرحلة الأولية عن اكتشافات مؤكدة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى أن البيانات المتاحة لم تكن كافية. على الرغم من ذلك، نجح العلماء في تحديد حدود واضحة لما يمكن استكشافه في المستقبل، مما يرشد الأبحاث القادمة إلى المناطق التي لا ينبغي التركيز عليها. يبقى الأمل معقودًا على الأرصاد والدراسات المستقبلية التي قد تقربنا خطوة أخرى من كشف لغز المادة المظلمة وتأكيد وجود جسيمات مثل الأكسيونات





