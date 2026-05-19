الناشط المكسيكي المعتصم بالله الوريكات فلوريس: اعتقال نشطاء في الأسطول العالمي المتجه إلى غزة

الناشط المكسيكي المعتصم بالله الوريكات فلوريس تحدث عن اعتقال النشطاء من قبل القوات الإسرائيلية في الأسطول العالمي المتجه إلى غزة. كما تحدث عن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل والدول الإمبريالية، وأنه يجب أن ينتهي. كما تحدث عن الوضع السيئ في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعاً إنسانية كارثية، تفاقمت بفعل الحرب التي استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة غير مسبوقة أودت بحياة أطفال ومسنين.

الناشط المكسيكي المعتصم بالله الوريكات فلوريس : - نشطاءً من مختلف أنحاء العالم ومن ثقافات متنوعة اجتمعوا لهدف واحد وهو كسر الحصار المفروض على غزة. اعتقال النشطاء من قبل القوات الإسرائيلية ،" عمل قرصنة ".

قال الناشط المكسيكي المعتصم بالله الوريكات فلوريس بأسطول العالمي المتجه إلى غزة، إن"الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل والدول الإمبريالية، يجب أن ينتهي". وفي تصريح للأناضول، قال فلوريس الذي يواصل رحلته على متن سفينة سيريوس باتجاه غزة، إن نشطاءً من مختلف أنحاء العالم ومن ثقافات متنوعة اجتمعوا لهدف واحد وهو كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وصرح بأنه"سئم من رؤية الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل والدول الإمبريالية حول العالم"، مؤكداً على ضرورة وضع حد لهذا الوضع. ووصف اعتقال النشطاء من قبل القوات الإسرائيلية بأنه"عمل قرصنة", مشيراً إلى أن"الوضع سيئ للغاية" حيث يتجاهل بعض قادة العالم والأمم المتحدة هذا الأمر. وتواصل 10 قوارب مشاركة في"أسطول الصمود العالمي"، الثلاثاء، الإبحار نحو قطاع غزة بعد نجاتها من هجمات القوات البحرية الإسرائيلية، فيما أصبح أحدها على بعد أقل من 100 ميل بحري من القطاع.

وقال مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش استولى على أكثر من 40 قارباً من الأسطول واعتقل أكثر من 300 ناشط، وفق ما أورده موقع"والا" العبري. وبمشاركة 54 قارباً، انطلق الأسطول، الخميس، من مدينة مرمريس التركية، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. وبدأ الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، الاستيلاء على قوارب من الأسطول واعتقال مشاركين فيه، وهو ما قوبل بموجة إدانات واسعة، من بينها موقف منظمة العفو الدولية التي وصفت الخطوة بأنها"مخزية وغير إنسانية".

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم قرابة 1.5 مليون نازح، أوضاعاً إنسانية كارثية في قطاع غزة، تفاقمت بفعل الحرب التي استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة غير مسبوقة أودت بحياة أطفال ومسنين. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل عملياتها عبر تقييد دخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ قصف يومي، ما أسفر عن مقتل 877 فلسطينياً وإصابة 2602 آخرين، وفق بيانات محلية





