الناتو يعترض مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي لإستونيا.. وإستونيا تستدعي السفير الروسي

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن اعتراض مقاتلات روسية دخلت المجال الجوي لإستونيا، العضو في الحلف. الحادثة أدت إلى استدعاء إستونيا للسفير الروسي وفتح تحقيق. الناتو يصف الرد بالسرعة والحسم. الرئيس الأوكراني يدعو إلى رد فعل جماعي. الحادث يثير مخاوف بشأن التوترات المتزايدة بين روسيا والدول الغربية.

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن اعتراض مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي ل إستونيا ، العضو في الحلف. وصرح الأمين العام للحلف، مارك روته، بأن رد الفعل كان سريعًا وحاسمًا تجاه ما وصفه بالانتهاك الروسي لأجواء إستونيا ، الدولة الواقعة في منطقة البلطيق. وقد أشارت تقارير إخبارية سابقة إلى أن المقاتلات الروسية اخترقت المجال الجوي الإستوني في الصباح، حيث سارعت قوات الناتو إلى الرد والاعتراض.

وفقًا لمصدر أوروبي، توغلت المقاتلات الروسية مسافة 9 كيلومترات داخل المجال الجوي الإستوني قبل أن تتدخل مقاتلات إف-35 إيطالية وتقوم بإبعادها. وتبحث إستونيا حاليًا إمكانية دعوة الناتو لإجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة الحلف، والتي تنص على إجراء هذه المشاورات في حال تعرض أمن أو استقلال إحدى الدول الأعضاء للتهديد. \أفادت السلطات الإستونية عن دخول ثلاث مقاتلات روسية من طراز ميغ-31 إلى مجالها الجوي بالقرب من جزيرة فايندلو دون الحصول على التصاريح اللازمة، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة. وأوضحت السلطات أن الطائرات حلقت في منطقة تبعد حوالي 100 كيلومتر عن العاصمة تالين. بالإضافة إلى ذلك، أشارت السلطات الإستونية إلى أن الطائرات الروسية دخلت المجال الجوي دون تقديم خطط طيران مسبقة أو التواصل مع مراقبة الحركة الجوية في البلاد، مع إغلاق أجهزة الإرسال الخاصة بها. وفي تعليقه على الحادث، وصف وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخنا الانتهاك بأنه عمل وقح بشكل غير مسبوق، وأشار إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام. \ردًا على هذه الحادثة التي وصفتها السلطات الإستونية بأنها غير مقبولة، استدعت وزارة الخارجية الإستونية ممثل روسيا وسلمته مذكرة احتجاج رسمية. في سياق متصل، أعلن حرس الحدود البولندي عن انتهاك طائرتين حربيتين روسيتين للمنطقة الأمنية الخاصة بمنصة نفط بولندية في بحر البلطيق. من جانبه، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك حاجة إلى رد جماعي وفردي على هذا الانتهاك الروسي لأجواء إستونيا. واعتبر مسؤولون غربيون أن هذا التوغل الروسي في بولندا، وهي أيضًا عضو في الناتو، يمثل اختبارًا لجاهزية الحلف ومدى تصميمه على الدفاع عن أراضيه. تأتي هذه التطورات في سياق التوترات المستمرة بين روسيا والدول الغربية، والتي تتزايد حدتها في أعقاب الأزمة الأوكرانية





الناتو روسيا إستونيا انتهاك المجال الجوي الأزمة الأوكرانية

