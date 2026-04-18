النازحون اللبنانيون يعودون إلى الجنوب وسط جهود إغاثية وتحديات معيشية

عشرات الآلاف من النازحين اللبنانيين يبدأون العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان بعد سريان الهدنة، فيما تتواصل الجهود الإغاثية وتبرز تحديات إعادة الإعمار واستقرار الأوضاع الأمنية.

مع بدء سريان ال هدنة ، عادت عشرات الآلاف من الأسر ال لبنان ية النازحة إلى ديارها في جنوب لبنان ، لا سيما في ضاحية بيروت والقرى والبلدات الجنوبية. شهدت الطرقات المؤدية إلى هذه المناطق ازدحاماً خانقاً، حيث امتدت أرتال السيارات لساعات طويلة. ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك جسر القاسمية، أظهر الأهالي إصراراً كبيراً على ال عودة إلى منازلهم.

قام السكان بالجهود الذاتية لإصلاح الجسر، الذي تحول إلى نقطة عبور حيوية، من خلال ردم الأجزاء المتضررة بالتراب، مما سمح بمرور محدود للسيارات والمشاة، في غياب الدعم الهندسي الرسمي. هذه العودة تأتي بعد فترة نزوح قاسية في ظل ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لا تزال المخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني وتجدد التصعيد قائمة، في ظل عدم وضوح آليات تثبيت الهدنة على المدى الطويل. يواجه العائدون تحديات جمة تتمثل في الدمار الواسع للمنازل والبنية التحتية، وانقطاع الخدمات الحيوية كالكهرباء والمياه، مما يجعل عملية إعادة الإعمار والاستقرار شاقة. ومع ذلك، يتشبث العديد من اللبنانيين بأمل العودة إلى قراهم. في سياق متصل، يجري العمل على تجهيز معابر إضافية، بما في ذلك عبّارات مؤقتة عبر نهر الليطاني، لتسهيل حركة العبور. يأتي ذلك بالتوازي مع دعوات قيادة الجيش اللبناني للمواطنين إلى التريث في العودة، نظراً لتسجيل خروقات للاتفاق تضمنت اعتداءات وقصفاً متقطعاً. شددت قيادة الجيش على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة، خاصة خلال ساعات الليل. وفي تحذير منفصل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً للبنانيين من التوجه إلى المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، زاعماً استمرار النشاطات لحزب الله. تزامنت هذه التطورات مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام اعتباراً من منتصف ليل الخميس/الجمعة. وتأتي هذه الهدنة بعد عدوان إسرائيلي مستمر منذ 2 مارس الماضي، خلف خسائر بشرية ومادية فادحة، بما في ذلك مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان جنوب لبنان نازحون هدنة عودة

United States Latest News, United States Headlines