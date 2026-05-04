الناتو يقر باستجابة أوروبا لضغوط ترمب.. وتصعيد أميركي في ألمانيا

أكد الأمين العام للناتو أن الدول الأوروبية تعمل على تنفيذ اتفاقيات استخدام القواعد العسكرية استجابة لرسائل الرئيس ترمب، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن سحب قواتها من ألمانيا، وتندد منظمات صحية بتقاعس دولي عن حماية العاملين الصحيين في مناطق النزاع.

أفاد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن الدول الأوروبية استجابت لرسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتسعى حاليًا لضمان الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية .

وأشار روته، في تصريحات للصحافيين على هامش قمة للجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا، إلى وجود استياء أميركي سابق، لكن الأوروبيين أخذوا الأمر على محمل الجد. المستشار الألماني أكد قبوله العمل مع الولايات المتحدة ضمن إطار الناتو، حتى لو لم يتفق مع الرئيس الأميركي في الآراء. وتستخدم الولايات المتحدة قواعدًا ألمانية في عملياتها بالشرق الأوسط، بما في ذلك العمليات السابقة في أفغانستان والعراق، والعمليات الأخيرة في إيران.

في سياق متصل، اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي بالافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية لقبول عضويتها، وذلك في ظل أزمة تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن سحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، في خطوة يُنظر إليها كتوبيخ للحليف الوثيق. هذا القرار يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم وجودها العسكري في أوروبا.

على صعيد آخر، نددت ثلاث منظمات صحية عالمية بارزة بتقاعس المجتمع الدولي عن حماية العاملين في المجال الصحي والمرضى في مناطق النزاعات. ودعت منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن العنف المستمر الذي يستهدف المرافق الطبية يمثل تهديدًا للقواعد والأعراف الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة ثلاثة أشخاص على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، بعد تأكيد إصابة أحدهم بفيروس هانتا، مع وجود خمس حالات أخرى مشتبه بها. هذه الحوادث المتزامنة تسلط الضوء على التحديات الأمنية والصحية المتزايدة على الساحة الدولية





