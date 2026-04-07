المياه الوطنية تنجز مشاريع ضخمة في جازان لخدمة المحافظات الجبلية

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشاريع حيوية في منطقة جازان لخدمة المحافظات الجبلية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 89 مليون ريال. شملت المشاريع إنشاء خطوط ناقلة وخزانات ومحطات توزيع، لضمان توفير خدمات مائية مستدامة. كما أعلنت عن قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية وجهودها لخفض تكلفة إنتاج المياه.

أنهت شركة المياه الوطنية ، بنجاح تنفيذ وتشغيل منظومة متكاملة لنقل وضخ المياه في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان ، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ (89) مليون ريال. شملت هذه المشاريع الحيوية تنفيذ خطوط ناقلة للمياه بأطوال إجمالية تتجاوز (41) كيلومترًا طوليًا، إضافة إلى إنشاء خزانين تشغيليين بسعة إجمالية تصل إلى (2,000) متر مكعب، وتركيب (6) محطات متطورة لتعبئة الصهاريج، بطاقة توزيع تقارب (20,000) متر مكعب من المياه يوميًا.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة الدؤوبة لضمان توفير خدمات مائية مستدامة ذات جودة عالية لسكان المنطقة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع المياه. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع أكثر من (89) ألف مستفيد في المحافظات الجبلية الست: الريث، العيدابي، العارضة، هروب، الداير، وفيفا، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ورفاهية المواطنين في هذه المناطق.\تأتي هذه المشاريع في إطار سعي شركة المياه الوطنية لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه في المملكة، وتلبية الطلب المتزايد على المياه، خاصة في المناطق الجبلية التي كانت تعاني من نقص في إمدادات المياه وارتفاع تكاليف الحصول عليها. وتسعى الشركة جاهدة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف أنحاء المملكة، مع التركيز على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه. كما تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بضمان التزامها بالخطط الزمنية المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والأداء في جميع مشاريعها، وذلك لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على حياة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.\في سياق متصل، أعلنت الشركة عن قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع نقل المياه، وضمان التزام جميع مقدمي الخدمات بالمعايير والاشتراطات المحددة. كما تهدف الشركة إلى خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة تصل إلى 50%، وذلك من خلال تطبيق تقنيات حديثة وتحسين كفاءة التشغيل. وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين خدماتها، قامت الشركة أيضًا بتنفيذ شبكات مياه في محافظة محايل عسير بتكلفة (95) مليون ريال، مما يعكس التزامها بتوسيع نطاق خدماتها وتحسينها في جميع أنحاء المملكة. تؤكد الشركة على أهمية التعاون مع العملاء لضمان تقديم أفضل الخدمات، ودعت جميع المستفيدين إلى المبادرة بتسجيل توصيلات المياه غير النظامية قبل انتهاء المهلة المحددة خلال 6 أيام. هذا وتلتزم الشركة بتعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع الجمهور، وإطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات في قطاع المياه





المياه الوطنية جازان المحافظات الجبلية مشاريع المياه رؤية 2030

