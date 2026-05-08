المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تدعوان إلى حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز

أكّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أن مضيق هرمز يعدّ من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. وقال الواصل خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وقال الواصل خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية. وشدّد على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية وضمان التدفق الآمن والمستمر للتجارة الدولية وفقًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف الواصل أن أي تعطل في الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الطاقة والنفط، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية. كما أشار إلى أن أي تصعيد في المنطقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر الأسواق المالية العالمية، مما سيزيد من معاناة الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أكّد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أهمية التعاون مع دول الخليج لحماية الممرات البحرية، مشيرًا إلى أن أي تهديد لأمن الملاحة في مضيق هرمز سيؤثر على مصالح جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الأمن البحري في المنطقة من خلال التعاون مع حلفاءها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في المضيق وفقًا للقانون الدولي.

كما أكد ممثل الولايات المتحدة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة أي تهديدات لأمن الملاحة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد في المنطقة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية. وفي ختام المؤتمر، أكد المندوب السعودي على أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أي تهديد لأمن الملاحة في المضيق سيؤثر على استقرار المنطقة والعالم.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي





