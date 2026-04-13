المفاوضات الأميركية الإيرانية: شروط النجاح وتحديات المستقبل

تحليل معمق لشروط نجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع التركيز على القضايا الجوهرية التي تعيق التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الملف النووي، والبرنامج الصاروخي، والتدخلات الإيرانية في المنطقة. كما يناقش المقال التحديات التي تواجه استئناف المفاوضات، والخطوات الضرورية لبناء الثقة بين الأطراف المعنية.

لم تسفر المفاوضات المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة و إيران في إسلام آباد عن تحقيق اتفاق ينهي حالة الصراع بين الطرفين. على الرغم من أن التواصل المباشر بينهما اقتصر على فترة التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، إلا أن الوصول إلى اتفاق ناجح يتطلب تجاوز مجرد شكل المفاوضات ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والتركيز على القضايا الجوهرية التي تتطلب تنازلات من الجانب ال إيران ي. السؤال المطروح الآن، مع إمكانية العودة إلى المفاوضات أو حتى تجدد الصراع، يتعلق بالشروط الأساسية لنجاح أي مفاوضات، وما هي الالتزامات التي يجب على الجانبين ال إيران ي والأميركي، وكذلك إسرائيل، الالتزام بها لضمان الاستقرار والسلام؟

أحد الأسباب الرئيسية لفشل مفاوضات إسلام آباد يكمن في تعامل الجانب الإيراني مع مسألة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بنسبة تصل إلى 5 في المائة، وكأن إيران دولة طبيعية تحترم القانون الدولي ولا تتدخل في شؤون جيرانها، بل تختلف فقط مع الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا التصور يهدف إلى الحصول على دعم لبرنامج نووي سلمي. في المقابل، يصر المقترح الأميركي على تفكيك القدرات النووية الإيرانية، وتسليم المخزون البالغ حوالي 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، أبدت الولايات المتحدة مرونة نسبية فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وطالبت طهران بحصره في الجوانب الدفاعية.

القضية النووية تبقى معضلة ذات بعدين: فني وسياسي. لن يتم حل المشكلة إلا إذا قامت إيران بحل المشكلة المتعلقة بالثقة الدولية وسلوكها. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإنه يمثل ورقة ضغط تستخدمها إيران لتحقيق مكاسب في القضايا النووية والصاروخية وعلاقاتها مع الجماعات المسلحة، خاصة حزب الله. خطابات إيران بشأن الاستقلال الوطني تتعارض مع ممارساتها التدخلية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مما يثير تساؤلات حول معنى الاستقلال في ظل التدخلات الخارجية.

استئناف المفاوضات ليس مستحيلاً إذا أدركت إيران أن لديها مشاكل مع جيرانها والمجتمع الدولي تتجاوز الخلافات حول الاتفاقيات السياسية. هذه المشاكل تؤثر على مشروعها الوطني، ليس لأنه سيئ أو جيد، ولكن لأن إيران مارست الوصاية وهددت السلم الأهلي في العديد من الدول العربية، خاصة لبنان، من خلال دعم حزب الله. رسالة المفاوضات المتعثرة تشير إلى أنها جاءت في وقت لم يسع فيه الطرفان إلى الحلول الجذرية. طهران جاءت إلى المفاوضات بهدف الحفاظ على النظام وتغيير سلوكه. من الضروري لطهران، في حال العودة إلى المفاوضات، أن تعمل على تهدئة مخاوف جيرانها، وعدم التدخل في شؤونهم، واحترام خبراتهم السياسية، والتعامل مع وكلائها كداعمين سياسيين وليسوا ميليشيات مسلحة تثير الصراعات. العودة إلى المفاوضات ممكنة إذا أدركت طهران أن القضية تتجاوز مجرد اتفاق، وتشمل أيضاً معالجة المشاكل المتراكمة مع دول المنطقة، والتغلب على حالة عدم الثقة الناجمة عن ممارساتها.





