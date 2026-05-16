المملكة تستعرض ريادتها في التنمية الحضرية والإسكان المستدام خلال المنتدى الحضري العالمي بباكو

مشاركة رفيعة المستوى لوزارة البلديات والإسكان السعودية في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر بباكو لتعزيز جودة الحياة واستعراض منجزات رؤية 2030 في بناء مدن مستدامة وذكية.

تستعد المملكة العربية السعودية لتعزيز حضورها الدولي في مجالات التخطيط العمراني والتطوير السكني من خلال مشاركة فاعلة لوزارة البلديات والإسكان في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة الممتدة من السابع عشر وحتى الثاني والعشرين من مايو لعام 2026م.

ويأتي هذا المنتدى بصفته واحدة من أهم المنصات العالمية التي تجمع نخبة من صناع القرار وممثلي الحكومات والخبراء الدوليين والمنظمات المتخصصة لمناقشة التحديات التي تواجه المدن المعاصرة وبحث سبل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة التي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بحقوق أجيال المستقبل في بيئة صحية وآمنة.

ويترأس وفد المملكة في هذا المحفل الدولي معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي يسعى من خلال هذه المشاركة إلى إبراز القفزات النوعية التي حققها القطاع البلدي والسكني في المملكة، وتسليط الضوء على استراتيجيات التحول الحضري التي انتهجتها الدولة لرفع كفاءة المدن وتحويلها إلى مراكز جذب اقتصادية وسياحية متميزة، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في كافة أرجاء الوطن.

وتركز الوزارة في مشاركتها على استعراض مجموعة واسعة من المبادرات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى خلق توازن بين النمو العمراني السريع والحفاظ على الموارد البيئية، حيث يتم التركيز بشكل مكثف على مفهوم التخطيط الحضري المتكامل الذي يربط بين السكن والعمل والترفيه في إطارات جغرافية مدروسة لتقليل الازدحام المروري وزيادة المساحات الخضراء. كما تتطرق المشاركة السعودية إلى الثورة الرقمية التي شهدتها الخدمات البلدية والسكنية، حيث تحولت معظم الإجراءات إلى خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى الخدمات بكفاءة وسرعة عالية، مع تبني تقنيات المدن الذكية التي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق الحضرية وتحسين استهلاك الطاقة والمياه.

وعلاوة على ذلك، تبرز الوزارة جهودها في تحسين المشهد الحضري من خلال معالجة التشوه البصري في المدن وتطوير الميادين والحدائق العامة، مما يساهم في خلق بيئة عمرانية تعكس الهوية الثقافية للمملكة وتوفر في الوقت ذاته سبل الراحة والرفاهية للسكان، وهو ما يعزز من تنافسية المدن السعودية على المستوى العالمي. وفي سياق متصل، يشارك الوفد السعودي في سلسلة من الجلسات الوزارية والحوارات التخصصية التي يتناول أجندتها قضايا جوهرية مثل التمويل الحضري المبتكر وكيفية جذب الاستثمارات للقطاعات السكنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة آليات الحوكمة الحضرية التي تضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتنمية متوازنة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية.

ويهدف الوفد من خلال هذه النقاشات إلى بناء شراكات استراتيجية مع دول العالم والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات العالمية في إدارة النمو العمراني المستدام. ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة أن هذه المشاركة ليست مجرد حضور في محفل دولي بل هي امتداد لاستراتيجية الوزارة في تطوير مدن أكثر استدامة وكفاءة، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك تجربة ثرية في مجال الإسكان المستدام يمكن أن تكون نموذجاً ملهماً للدول الأخرى، خاصة في كيفية دمج التقنيات الحديثة في البناء وتوفير حلول سكنية ميسرة وعالية الجودة.

وأضاف الرساسمة أن المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يمثل فرصة مثالية لتوثيق الروابط المهنية والتقنية مع الخبراء الدوليين لضمان استمرار وتيرة التطوير في القطاع البلدي بما يتواكب مع التطلعات الوطنية والتوجهات العالمية نحو مدن خضراء وشاملة تضع الإنسان في مركز اهتمامها وتضمن له حياة كريمة ومستدامة في بيئة عمرانية متطورة





