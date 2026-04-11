المملكة العربية السعودية تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على المنشآت الكويتية

أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية على المنشآت الحيوية في دولة الكويت، معتبرةً إياها انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود السلام في المنطقة. وأكدت المملكة على تضامنها مع الكويت ووقوفها إلى جانبها.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد لل اعتداءات ال إيران ية الآثمة التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة. وصرحت الوزارة بأن المملكة ترفض بشدة هذه الهجمات التي تنتهك سيادة دولة الكويت ، وتعتبر هذا التصرف خرقًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من تداعيات هذه الأعمال العدائية على السلام الإقليمي.

كما جددت المملكة التأكيد على ضرورة وقف إيران ووكلائها جميع الأعمال العدوانية ضد الدول العربية والإسلامية، مُطالبةً بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وأعربت المملكة عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها الشقيق، معربة عن استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم اللازم في هذه الظروف الصعبة.\وتأتي هذه الإدانة في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، حيث تتهم العديد من الدول إيران بتنفيذ هجمات ضد مصالحها ومنشآتها الحيوية. وتُعد هذه الاعتداءات على الكويت تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي، ويتطلب رد فعل حازمًا من المجتمع الدولي. وتُضاف هذه الأحداث إلى قائمة طويلة من التوترات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني. وتدعو المملكة العربية السعودية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، ووقف جميع الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر وتأجيج الصراع. وتؤكد المملكة على أهمية الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية، وضرورة العمل على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.\وتُعد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت تاريخية ومتينة، وتقوم على أسس من الأخوة والمودة والاحترام المتبادل. وتُولي المملكة أهمية كبيرة لأمن واستقرار الكويت، وتعتبر أي اعتداء عليها اعتداء عليها وعلى أمن المنطقة بأسرها. وتؤكد المملكة على التزامها بدعم الكويت في مواجهة التحديات التي تواجهها، وتقديم كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها وأمنها. وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتشدد المملكة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتأمل المملكة أن يتم تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة





