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الموروث اللغوي العربي: تسلسل المراحل الحيوية للإبل وأهميتها في التراث

ثقافة وتراث News

الموروث اللغوي العربي: تسلسل المراحل الحيوية للإبل وأهميتها في التراث
الإبلالموروث اللغويالتراث العربي
📆6/19/2026 5:27 PM
📰sabqorg
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يتناول النص تفاصيل التراث اللغوي العربي الذي يسجل مسميات دقيقة لمراحل نمو الإبل، موضحاً دورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر العصور، وكيفية استمرار هذا التراث في المهرجانات والبرامج التراثية.

توثّق الثقافة العربية تراثاً لغوياً غنياً يصف بأدق التفاصيل مراحل نمو الإبل ، فكانت كل مرحلة تحمل اسماً خاصاً يعكس أهميتها في حياة المجتمع وارتباطه الوثيق بهذه الحيوان الفريد.

يبدأ المسار بحديث الولادة حيث يُدعى المولود الصغير "حواراً"، ثم ينتقل إلى عامه الأول ليصبح "مفروداً"، ويتوالى الاسماء مع تقدم العمر لتصبح "لقياً" في السنة الثانية، و"حقاً" في الثالثة، و"جذعاً" في الرابعة، و"ثنياً" في الخامسة، و"رباعاً" في السادسة، ثم "سدساً" في السابعة. في مرحلة أخرى تُعرف الأنثى ب"البكرة"، بينما يُطلق على الجمل الأكبر سناً اسم "الهرش"، وتُقصد بال"الفاطر" الناقة الكبيرة التي بلغت قمة النضج.

هذا النظام الاسمي لا يقتصر على تسجيل الأعمار فحسب، بل يُظهر دقة العرب في تصنيف وتفصيل كل مرحلة من حياة الإبل، مما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بها في تاريخ الجزيرة العربية

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الإبل الموروث اللغوي التراث العربي النقل الصحراوي الهوية الثقافية

 

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