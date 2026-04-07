المملكة العربية السعودية تدين اقتحام الأقصى وتؤكد على أهمية احترام المقدسات وتطورات إقليمية

تدين المملكة اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى، وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد على ضرورة محاسبة الاحتلال واحترام الوضع التاريخي للمسجد. كما تستعرض التطورات الإقليمية في السودان وأوكرانيا واليمن وغزة، بالإضافة إلى المبادرات السعودية في مجالات التعليم والاستدامة البيئية والإغاثة.

تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات وتستنكر بشدة الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال ال إسرائيل ي لباحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بحماية من قوات الاحتلال. وتعرب وزارة الخارجية عن رفضها القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات ال إسرائيل ية للقوانين الدولية، والتعدي على حرمة المقدسات الإسلامية، واستفزاز مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

تؤكد المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية، وحماية الشعب الفلسطيني، والحفاظ على المواقع المقدسة والتاريخية في فلسطين المحتلة. وتشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات المتكررة والخطيرة، التي تمس بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية. \يشهد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة تطورات متسارعة، حيث فتحت محادثات مفاجئة بين الجيش السوداني وسلطات غرب ليبيا برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مما يشير إلى تحالف محتمل لمواجهة قوات الدعم السريع في السودان. في سياق آخر، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة بالغة التعقيد، تتزامن مع تبدل أولويات الغرب، مما يثير قلقًا بالغًا في العواصم الأوروبية. العالم يترقب أيضًا تطورات بالغة الأهمية في الشرق الأوسط، حيث تقف المنطقة والعالم بأسره على أعتاب لحظة فاصلة، قد تغير ملامح المشهد الإقليمي سياسيًا. تتجه الأنظار نحو تطورات محتملة بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن، وسط ترقب وقلق بالغين. \على صعيد آخر، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها المتواصلة لدعم القضايا الإنسانية والتنموية في المنطقة والعالم. تواصل المملكة دعمها لقطاع التعليم في اليمن، من خلال إنشاء وتجهيز مدرسة الصبان، إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء مجتمع مزدهر ومستقر. وتبرز المملكة ريادتها العالمية في مجال الاستدامة البيئية، من خلال تنفيذ مبادرات طموحة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي وضعت الملف البيئي على رأس أولوياتها. وفي سياق المساعدات الإنسانية، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في قطاع غزة، لتلبية احتياجات النازحين وتخفيف معاناتهم الإنسانية. هذا بالإضافة إلى بدء إعفاء مواطني السعودية وروسيا من تأشيرات الزيارة، مما يعزز العلاقات الثنائية ويساهم في تسهيل حركة السياحة والتبادل الثقافي بين البلدين





