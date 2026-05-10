المنطقة العسكرية الرابعة اليمنية تحت قيادة العميد حمدي شكري الصبيحي: تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى التكامل

اللجنة المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة اليمنية، برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة، لواء ركن مسفر الحارثي، واصلت أعمالها الميدانية لاستكمال مهامها في مختلف المحاور والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة. وقد تم تعيين العميد حمدي شكري الصبيحي قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن. والعسكرية في محافظة لحج، جنوبا، مقرا له، بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، وأركان المنطقة، ورئيس العمليات لاستكمال إجراءات الاستلام والتسليم بصورة منظمة ومؤسسية، والاطلاع على أوضاع المحور ومستوى الجاهزية والانضباط.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر قرارا جمهوريا في الأيام الماضية قضى بتعيين العميد حمدي شكري الصبيحي قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن. العسكرية في محافظة لحج، جنوبا، مقرا له، بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، وأركان المنطقة، ورئيس العمليات لاستكمال إجراءات الاستلام والتسليم بصورة منظمة ومؤسسية، والاطلاع على أوضاع المحور ومستوى الجاهزية والانضباط.

وتأتي هذه التحركات ضمن ترتيبات عسكرية واسعة لإعادة ضبط المشهد العسكري ودمج مختلف التشكيلات العسكرية تحت سيطرة وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا، جنوب وشرق البلاد. وقاعدة العند، هي أكبر القواعد العسكرية في اليمن، وتقع في محافظة لحج، (60 كيلومترا شمال عدن) وكانت القاعدة مركز مراقبة متطور للاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة، وكان يتمركز فيها لواءان عسكريان هما اللواء 90 طيران و اللواء 39 طيران.

تمثل استعادة السيطرة على قاعدة العند الجوية من قبل القوات الحكومية وخضوعها رسميا لوزارة الدفاع اليمنية أهمية خاصة، إذ إنه يمكن التحرك منها باتجاه الشمال الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين، نحو الضالع والبيضاء وتعز، جنوب ووسط وجنوب غربي البلاد





