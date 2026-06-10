المنتخب السعودي يثبت كفاءته الفنية بتعادل ثمين أمام السنغال في تحضيراته لمونديال 2026

قدم المنتخب السعودي أداءً متوازناً ومقنعاً تحت قيادة المدرب اليوناني دونيس في مواجهته الودية ضد السنغال بالولايات المتحدة، والتي انتهت بالتعادل السلبي مع تألق لافت للحارس محمد العويس.

شهدت مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية مواجهة كروية من العيار الثقيل جمعت بين المنتخب السعودي ونظيره السنغالي في لقاء ودي اتسم بالندية والإثارة، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة التي يخوضها الأخضر السعودي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 .

وانتهت المباراة بتعادل سلبي عكس حالة التوازن الفني التي وصل إليها المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه اليوناني دونيس، الذي استطاع رسم ملامح أداء متزن مكن المنتخب من مجاراة أحد أقوى المنتخبات الأفريقية والعالمية، مما يعطي مؤشرات إيجابية للغاية حول تطور المنظومة الدفاعية والهجومية للفريق في المرحلة الراهنة. بدأت المباراة بدخول المنتخب السعودي بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في فرض سيطرته على وسط الميدان، حيث اعتمد المدرب دونيس على تشكيلة متوازنة ضمت محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي ومتعب الحربي، بينما تولى قيادة العمليات في الوسط عبد الله الخيبري وناصر الدوسري وسالم الدوسري ومحمد أبو الشامات ومصعب الجوير، مع وجود فراس البريكان كمهاجم وحيد.

وبدأت الهجمات السعودية مبكراً في الدقيقة الرابعة عبر كرة عرضية متقنة من سعود عبد الحميد ارتقى لها فراس البريكان، إلا أن براعة الحارس السنغالي إدواردو ميندي حالت دون وصول الكرة إلى الشباك. ولم يتوقف الضغط السعودي، إذ قاد سالم الدوسري هجمة منظمة في الدقيقة العاشرة انتهت بتسديدة قوية من مصعب الجوير تصدى لها ميندي ببراعة فائقة.

وفي المقابل، ظهر الحارس محمد العويس في أبهى صوره، حيث أنقذ المنتخب من هدف محقق في الدقيقة الرابعة عشر بعدما تصدى لرأسية خطيرة من لامين كامارا، مما عزز من ثقة اللاعبين في الخطوط الخلفية. استمر الأخضر في تقديم أداء مثالي خلال الشوط الأول، حيث اتسم التمرير بالدقة والسرعة في التنقل بالكرة، وهو ما تجلى في الدقيقة التاسعة والعشرين عندما انتهت سلسلة من التمريرات الرائعة برأسية من محمد أبو الشامات ارتطمت بالعارضة العلوية للمرمى، لتضيع فرصة ذهبية للتسجيل.

ومع استمرار السجال الكروي، أثبت المنتخب السعودي قدرته على امتصاص حماس المنتخب السنغالي بفضل التمركز الصحيح والتدخلات الدقيقة، خاصة مع تألق العويس المستمر في التصدي للكرات الخطيرة. ومع بداية الشوط الثاني، اتجه المدرب اليوناني دونيس نحو تجربة خيارات تكتيكية جديدة لتقييم جاهزية أكبر عدد من اللاعبين، فأجرى تبديلات واسعة شملت إشراك محمد كنو وأيمن يحيى وجهاد ذكرى وعلي لاجامي ونواف بوشل، لتعزيز الحيوية في وسط الميدان والدفاع.

وفي الدقيقة 62، كاد أيمن يحيى أن يمنح السعودية التقدم بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة. في الدقائق الأخيرة من اللقاء، شهدت المباراة لحظة إثارة كبيرة في الدقيقة 85، عندما تلقى اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على المهاجم السعودي عبد الله الحمدان، مما منح الأخضر تفوقاً عددياً في الدقائق المتبقية، رغم تراجع الفاعلية الهجومية بسبب الإجهاد البدني.

وبالرغم من غياب الأهداف، إلا أن المباراة كانت بمثابة شهادة نجاح للمشروع الفني الذي يقوده دونيس، حيث أظهر اللاعبون انضباطاً تكتيكياً عالياً وقدرة على مواجهة الخصوم الذين يمتلكون قوة بدنية وسرعات عالية مثل المنتخب السنغالي. وقد لاقت المباراة تفاعلاً جماهيرياً لافتاً في الولايات المتحدة، حيث تواجد عدد من المبتعثين السعوديين الذين عبروا عن تفاؤلهم بمستوى المنتخب، إلى جانب حضور مشجعين من جنسيات عربية مختلفة جاءوا لمتابعة النجوم السعوديين، مما يعكس الشعبية المتزايدة للكرة السعودية على المستوى الدولي.

واختتم اللقاء بصافرة النهاية معلنة التعادل السلبي، ليبقى التركيز منصباً على استكمال البرنامج الإعدادي للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق منافسات المونديال القادم





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