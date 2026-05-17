المملكة العربية السعودية تستعرض ريادتها في التنمية الحضرية بالمنتدى الحضري العالمي في باكو

تغطية شاملة لمشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر بأذربيجان، وتسليط الضوء على منجزات رؤية 2030 في قطاع الإسكان والمدن المستدامة.

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو فعاليات النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي المعروف اختصاراً بـ WUF13، وهو الحدث الأبرز الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ليكون بمثابة منصة عالمية جامعة للقادة وصناع القرار والخبراء من كافة أنحاء المعمورة.

يأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت حرج يواجه فيه العالم تحديات ديموغرافية ومناخية متزايدة، مما جعل شعار الدورة الحالية وهو الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة، يكتسب أهمية استثنائية في الوقت الراهن. يهدف المنتدى بشكل أساسي إلى صياغة رؤية مشتركة وموحدة لمستقبل المدن، مع التركيز المكثف على كيفية تحويل التوسع الحضري السريع من تحدٍ يضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية إلى فرصة حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن لجميع سكان الكوكب العيش في بيئات حضرية كريمة وآمنة تتسم بالكفاءة والفاعلية.

وقد شهد اليوم الأول من أعمال المنتدى انعقاد اجتماع وزاري رفيع المستوى، ضم نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات التنمية الحضرية والإسكان من مختلف القارات والدول. تركزت المداولات العميقة في هذا الاجتماع على تحليل أعمق للتحديات الهيكلية التي تفرضها ظاهرة التمدد العمراني غير المخطط، وبحث سبل تطوير سياسات إسكانية تتسم بالمرونة والاستدامة العالية.

كما تم تسليط الضوء بشكل مفصل على الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار والتحول الرقمي في إعادة صياغة مفهوم التخطيط الحضري الحديث، حيث ناقش المشاركون كيفية دمج التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في إدارة المدن الذكية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة. كما تخلل المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي غاصت في تفاصيل تمويل المشاريع السكنية الكبرى، وبحث آليات توفير السكن الميسر للفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس رغبة دولية جادة في سد الفجوة الإسكانية العالمية وتوفير حلول جذرية لمشاكل السكن في المناطق المكتظة.

وفي قلب هذه التحركات الدولية الكبرى، برزت مشاركة المملكة العربية السعودية كنموذج ملهم ورائد في مجال التحول الحضري، حيث ترأس الوفد الرسمي معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. استعرضت المملكة من خلال هذه المشاركة الفاعلة المنجزات النوعية والقفزات التطويرية التي حققتها في إطار رؤية المملكة 2030، والتي أحدثت نقلة جذرية وشاملة في قطاع الإسكان والبيئة العمرانية.

وقد تم استعراض كيف تحولت الاستراتيجيات الوطنية الطموحة إلى واقع ملموس على الأرض من خلال زيادة نسب تملك المساكن بشكل ملحوظ، وتطوير أحياء سكنية متكاملة لا تقتصر وظيفتها على توفير المأوى فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة بشكل عام عبر زيادة المساحات الخضراء وتطوير المرافق العامة والترفيهية. كما أبرزت المملكة دورها القيادي في دفع عجلة التحول الرقمي في الخدمات البلدية، مما ساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء.

ولم تقتصر المشاركة السعودية في هذا المحفل على الحضور الرسمي والتمثيل الوزاري، بل تجسدت في جناح وطني متكامل عكس تضافر الجهود والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بمشاركة أكثر من عشرين جهة رائدة في مجالات التنمية. قدم الجناح عرضاً تفصيلياً للمبادرات الوطنية الطموحة في مجالات الاستثمار العقاري والحلول السكنية المبتكرة، مع التركيز على مفهوم المدن الذكية والمستدامة التي تراعي المعايير البيئية العالمية الصارمة.

إن تواجد المملكة في هذا المنتدى الدولي يؤكد التزامها الراسخ بدعم كافة الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى بناء مدن أكثر ابتكاراً ومرونة، ويعزز من مكانتها كمرجع دولي في تبادل الخبرات التنموية. ومن خلال هذه المنصة العالمية، تواصل المملكة مد جسور التعاون والشراكة مع الدول الأخرى لتبادل أفضل الممارسات التي تضمن بناء مجتمعات حضرية تزدهر فيها الإنسانية وتتحقق فيها أهداف التنمية المستدامة لضمان مستقبل مشرق ومستقر للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم





