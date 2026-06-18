المنتخب السعودي يتدرب في أوستن استعدادًا لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026

تواصل السعودية تدريباتها في أوستن قبل لقاء إسبانيا، مع إصابة عبد الرحمن الصانبي وعمل الجهاز الطبي على برنامج علاجي، وتحديد حصة تدريبية مغلقة قبل الانتقال إلى أتلانتا.

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبه في مدينة أوستن الأمريكية في إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة مع منتخب إسبانيا الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 .

الجلسة التدريبية التي أقيمت على ملعب Q2 شهدت انطلاقة صريحة للتمارين الإحمائية التي حرص المدرب الدولي دونيس على تنفيذها بدقة، تلتها سلسلة من تمارين الاستحواذ على الكرة التي هدفت إلى تحسين حركة اللاعبين وتنسيق التحركات بين خطوط الوسط والهجوم. بعد ذلك انتقل الفريق إلى محاكاة مواقف تكتيكية خاصة بالمباراة المرتقبة، حيث تم التركيز على الضغط العالي والاستحواذ في مناطق الخطوط الدفاعية للخصم، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة تكتيكية شاملة تتضمن تحولات سريعة بين الدفاع والهجوم لتقوية الفهم الجماعي للخطط المطلوبة.

من جانب آخر، أظهرت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب عبد الرحمن الصانبي وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما استدعى بدء برنامج علاجي متخصص بإشراف الجهاز الطبي للفريق. الصانبي، أحد عناصر الخط الوسط الأساسية في تشكيلة الأخضر، سيخضع لجلسات علاجية مكثفة تشمل جلسات فيزيائي وعلاجات نووية لتسريع التعافي وضمان عودته إلى الملاعب بأقرب وقت ممكن.

الجهاز الطبي أكد أن الخطة العلاجية تتضمن تمارين تقوية مرنة تتماشى مع جدول التدريب القاسي، بهدف تجنب أي تعقيدات مستقبلية وضمان جاهزية اللاعب للمباريات القادمة. في إطار التحضير النهائي للرحلة، تم الإعلان عن حصة تدريبية مغلقة ستنفذ يوم الجمعة مساءً على نفس الملعب في الساعة الثانية عشرة، لتكون الأخيرة قبل مغادرة البعثة إلى أتلانتا في ولاية جورجيا. هذه الحصة ستكون فرصة أخيرة لتأكيد التكتيكات وتثبيت الروح القتالية داخل الفريق قبل الانتقال للمرحلة التالية من البطولة.

في أتلانتا سيتوجه الأخضر لمواجهة إسبانيا، مباراة ستختبر جاهزية اللاعبين وخبرة المدرب في تطبيق الخطط التي تم صقلهما خلال فترة الإعداد في أوستن. الجمهور السعودي يترقب هذه اللقاء بشغف، آملًا في أن يقدم المنتخب أداءً مميزًا يرفع قدراته في المنافسة العالمية





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المنتخب السعودي كأس العالم 2026 أوستن إصابة الصانبي إسبانيا

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