المنتخب السعودي يدشن تدريباته في أوستن استعدادا لكأس العالم 2026

يخوض المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة من إعداده للمونديال في أوستن، تكساس، ويتضمن معسكرا تدريبيا ومباراتين وديتين أمام بورتوريكو والسنغال، وسط جدل حول استبعاد صالح أبو الشامات.

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم الاثنين تدريبات ه في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد ل كأس العالم 2026 .

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس. وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى ضمت الأساسيين الذين شاركوا في المباراة الودية أمام الإكوادور، وأدوا مرانا استرجاعيا في الصالة الرياضية والملعب. أما المجموعة الأخرى فبدأت بتمارين الإحماء ثم الاستحواذ على الكرة واختتمت بتمارين تكتيكية. ويواصل الأخضر تدريباته يوم الثلاثاء في السادسة مساء على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، على أن تكون الحصة مفتوحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويؤدي اللاعبون برنامجا مكثفا يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المونديال. من جانبه، أكد صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي أن الأخضر تجاوز المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لكأس العالم، مشيرا إلى أن الفريق دخل المرحلة الأهم قبل انطلاق البطولة. وأوضح الشهري في تصريحات إعلامية أن التركيز الآن منصب على تحقيق أعلى استفادة من المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في أوستن وسان أنطونيو. ويواصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي، في انتظار لحاقه بالتدريبات الجماعية.

وتأتي هذه المرحلة بعد فترة من المعسكر في نيويورك، حيث وصلت البعثة إلى أوستن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وكان في استقبالها القنصل العام في أوستن شافي العتيبي. ويستعد الأخضر لخوض مباراتين وديتين خلال الفترة الثانية من المعسكر؛ الأولى أمام منتخب بورتوريكو يوم الجمعة 5 يونيو على ملعب كيو 2 بأوستن، والثانية أمام منتخب السنغال يوم الثلاثاء 9 يونيو على ملعب نادي سان أنطونيو. ويُتوقع أن تشهد المباراتان اختبارا حقيقيا لقدرات الفريق قبل المونديال.

فيما أثار إعلان دونيس القائمة النهائية للمنتخب المشارك في كأس العالم 2026 جدلا واسعا، خاصة بعد استبعاد صالح أبو الشامات جناح الأهلي الذي كان مرشحا بقوة للظهور في البطولة. ورأت جماهير عريضة أن اللاعب يستحق الفرصة، بينما يرى آخرون أن القرار فني بحت يعتمد على المعايير التكتيكية للمدرب. في سياق آخر، أسدل النجم سلمان الفرج الستار على مسيرته مع نادي نيوم بعد موسمين، وأعلن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

