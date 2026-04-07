المملكة العربية السعودية تحقق إنجازات بارزة في القطاع الصحي بالتزامن مع يوم الصحة العالمي

بمناسبة يوم الصحة العالمي، يستعرض برنامج تحول القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية الإنجازات الهامة التي تحققت في المنظومة الصحية، وعلى رأسها ارتفاع متوسط العمر المتوقع ونمو التجارب السريرية.

بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، كشف برنامج تحول القطاع الصحي عن سلسلة من الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة العربية السعودية في منظومتها الصحية، مما يعكس التقدم الملحوظ والتطور المستمر في هذا القطاع الحيوي. من أبرز هذه الإنجازات، ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطنين، والذي يعتبر مؤشرًا هامًا على تحسن الرعاية الصحية وجودة الحياة بشكل عام. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا في عام 2016 إلى 79.

9 عامًا بحلول نهاية عام 2025، مما يضع المملكة على أعتاب تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى 80 عامًا. يعزى هذا التقدم الكبير إلى عدة عوامل، في مقدمتها التوسع الكبير في قطاع التجارب السريرية، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما أتاح الفرصة لتطوير علاجات جديدة وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.\يشير التقرير الصادر عن برنامج تحول القطاع الصحي إلى أن النمو المتسارع في التجارب السريرية كان له دور محوري في تحقيق هذه الإنجازات. فقد شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025 نموًا بنسبة 51.4% في عدد التجارب السريرية الجارية في المملكة. كما تم تقليص متوسط المدة الزمنية لبدء هذه التجارب بنسبة 48%، مما ساهم في تسريع عملية الوصول إلى حلول علاجية مبتكرة وأكثر فعالية. هذا بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، مما أدى إلى تحسين التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض. على صعيد البيئة البحثية، شهدت المملكة أيضًا زيادة كبيرة في عدد الشركات الراعية للتجارب السريرية، حيث ارتفع هذا العدد بنسبة 36%. كما ارتفع عدد المواقع التي تجرى فيها التجارب السريرية ليصل إلى 13 موقعًا، مما يعكس القدرة المتزايدة للمملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات العلمية على المستويين المحلي والدولي. هذه التطورات مجتمعة تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الصحي، وتعكس التزام الحكومة بالاستثمار في البحث والتطوير لتحسين صحة المواطنين ورفاهيتهم.\أكد الدكتور خالد الشيباني، الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي، أن النمو المتسارع في التجارب السريرية يعكس التحول الإيجابي الذي تشهده المملكة نحو تبني الابتكار الصحي وتعزيزه. وأشار إلى أن الاستثمار في العلم والبحث العلمي قد أثمر عن نتائج ملموسة في صحة الإنسان، مما ساهم في تعزيز جودة الحياة وتحسينها. وأكد على أهمية هذه الإنجازات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي، والتي تهدف إلى بناء نظام صحي متين ومستدام يوفر رعاية صحية عالية الجودة للجميع. جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفي في السابع من أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي، بهدف تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات الأولوية على مستوى العالم. وشعار هذا العام يركز على تكامل الجهود وتسخير العلم والابتكار لبناء مستقبل صحي مستدام للجميع، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في قطاع الصحة





السعودية الصحة يوم الصحة العالمي الرعاية الصحية متوسط العمر المتوقع التجارب السريرية رؤية 2030 برنامج تحول القطاع الصحي الابتكار الصحي

