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المكسيكيون يستعدون للمونديال بأكبر موجة بشرية على الإطلاق

رياضة News

المكسيكيون يستعدون للمونديال بأكبر موجة بشرية على الإطلاق
المونديالالمكسيكالموجة
📆6/7/2026 11:16 AM
📰aawsat_News
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حشد مكسيكي يحيي المونديال بأكبر موجة بشرية على الإطلاق، وحطمت الرقم القياسي لأكبر موجة بشرية في العالم، وشارك الملايين من المكسيكيين في هذا الحدث الذي أقيم في مكسيكو سيتي، والذي يعد أكبر حدث رياضي في العالم، حيث حظي به الاهتمام العالمي.

حشد مكسيكي يحيي المونديال بأكبر موجة بشرية على الإطلاق، وحطمت الرقم القياسي لأكبر موجة بشرية في العالم، وشارك الملايين من المكسيك يين في هذا الحدث الذي أقيم في مكسيكو سيتي، والذي يعد أكبر حدث رياضي في العالم، حيث حظي به الاهتمام العالمي.

وقالت غلوريا فراغوسو (55 عاماً) وهي ترتدي غطاء رأس تقليدياً: "لم أستطع تفويت فرصة المشاركة في هذا الحدث الرائع، ولإظهار للعالم حقيقة المكسيك: الأجواء، والمحبة، والوحدة، والسلام". وتعهدت السلطات بتعزيز الأمن مع استضافة البلاد لمباريات البطولة في مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا، وتعهدت السلطات بتعزيز الأمن مع استضافة البلاد لمباريات البطولة في مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا. وستعمد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إلى تقييم ما إذا كان الرقم القياسي قد حُطّم بالفعل أم لا

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المونديال المكسيك الموجة الرياضة كأس العالم

 

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