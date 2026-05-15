المملكة العربية السعودية تحقق المركز الأول عالميًا في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2026" في علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية

حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 24 جائزة دولية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2026" في علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، في إنجاز جديد يعكس الحضور السعودي المتقدم في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية.

الخميس 15 مايو 2026 الساعة 11:16 مساءً توجت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول عالميًا في معرض ريجينيرون الدولي لل علوم والهندسة "آيسف 2026" في مجال علم الأحياء الحسابي والم علوم اتية، بعد أن حصد المنتخب السعودي لل علوم والهندسة 24 جائزة دولية، في إنجاز جديد يعكس الحضور السعودي المتقدم في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية.

وتوزعت الجوائز التي حققها المنتخب السعودي في المعرض، المقام بمدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري، على 12 جائزة كبرى، شملت جائزة عالمية في المركز الأول، و4 جوائز في المركز الثاني، و5 جوائز في المركز الثالث، وجائزتين في المركز الرابع، إضافة إلى 12 جائزة خاصة





