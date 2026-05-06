المملكة تعزز ريادتها المائية في منتدى إسطنبول وتمهد الطريق لاستضافة المنتدى العالمي للمياه بالرياض

استعرضت المملكة العربية السعودية في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه رؤيتها لتحويل إدارة المياه إلى رابط اقتصادي استراتيجي، مع الكشف عن استعداداتها المكثفة لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض العام المقبل لتحويل الحوارات الدولية إلى تنفيذ فعلي.

شهد منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه، الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية يومي 5 و6 مايو الجاري، حضوراً سعودياً رفيع المستوى عكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم جهود الاستدامة المائية على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد أكدت المملكة، من خلال مشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها ندرة المياه والتغيرات المناخية المتسارعة. وشددت المملكة في هذا المحفل الدولي على أهمية تفعيل تكامل الأدوار بين الدبلوماسية والتمويل وبناء القدرات البشرية والتقنية، داعية المجتمع الدولي إلى تبني نظرة شاملة تتجاوز النظرة التقليدية للمياه كقضية قطاعية معزولة، لتصبح رابطاً اقتصادياً إستراتيجياً يجمع بين محاور المناخ والغذاء والطاقة والصحة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق أمن مستدام للموارد المائية للأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور الشيباني أن هذه المشاركة الفاعلة في منتدى إسطنبول تأتي كخطوة تمهيدية ومكملة لمسار التحضير الذي تقوده المملكة لاستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه، والمقرر عقده في مدينة الرياض العام المقبل. وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال هذا الحشد الدولي إلى خلق زخم كبير يمهد الطريق للمنتدى الأبرز عالمياً في مجال المياه، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمنتدى المقبل في الرياض هو الانتقال من مرحلة الحوارات والنقاشات النظرية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ويتم ذلك عبر مواءمة المسارات الموضوعية والإقليمية والسياسية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار المائي، وربط المعارف الفنية المتخصصة بالقرارات السياسية والتمويل اللازم لتحويل الخطط إلى مشاريع ملموسة، بما يسهم في تعزيز المرونة المائية العالمية من خلال توظيف البيانات الضخمة والابتكارات التقنية الحديثة. كما استعرض الوفد السعودي خلال الجلسات الحوارية، وتحديداً في جلسة بعنوان تحول نموذجي في عالم متغير، التجربة الرائدة للمملكة في تطوير قطاع المياه، والتي استندت إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة والإستراتيجية الوطنية للمياه.

وأوضح الشيباني أن المملكة نجحت في تحويل تحدياتها المائية إلى فرص للتطوير والابتكار، من خلال تبني سياسات حوكمة شاملة وإدارة كفؤة للموارد، وهو ما جعل تجربتها نموذجاً يحتذى به في تبادل الخبرات الدولية. وأكد أن المملكة تفتح أبوابها للتعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه، انطلاقاً من إيمانها بأن مواجهة هذه الأزمات تتطلب تكاتفاً عالمياً يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

ومن أبرز فعاليات المشاركة السعودية، تنظيم جلسة خاصة بالشراكة مع المجلس العالمي للمياه تحت عنوان من إسطنبول إلى الرياض: ربط الرؤى والطموحات بالعمل الجماعي. وقد ركزت هذه الجلسة على تسليط الضوء على أحدث مستجدات التحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، وكيفية تحويل الأولويات الفنية والإقليمية إلى رسائل سياسية واضحة والتزامات عملية قابلة للقياس والمتابعة.

كما تم خلال الجلسة استعراض التقدم المحرز في المسارات المختلفة للمنتدى، والتمهيد للاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة، والذي من المقرر أن تستضيفه مدينة جدة في الفترة من 28 حتى 29 يونيو المقبل، بالتزامن مع أسبوع المياه السعودي، مما يؤكد ريادة المملكة في قيادة الحراك المائي العالمي وتوفير المنصة اللازمة لصناع القرار والخبراء لرسم مستقبل مائي أكثر استدامة وأماناً





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأمن المائي رؤية المملكة 2030 منتدى إسطنبول للمياه الاستدامة البيئية المنتدى العالمي للمياه

United States Latest News, United States Headlines