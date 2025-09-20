المملكة العربية السعودية تنتخب لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة حتى عام 2027، في إطار دورها الفعال في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة الذرية.

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، المملكة العربية السعودية ، لتصبح عضوًا في مجلس محافظي الوكالة ضمن الدول الأعضاء في المجلس بدورته القادمة حتى العام 2027م. ويمثل هذا الانتخاب تجديدًا لثقة المجتمع الدولي في دور المملكة البناء والفعال في مجال الطاقة الذرية ، ويعزز من مكانتها كشريك أساسي في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسلام العالميين.

مجلس محافظي الوكالة، الذي يتكون من 35 عضوًا، هو أحد أهم الأجهزة التابعة للوكالة، حيث يضطلع بمسؤوليات حيوية في تحديد السياسات واتخاذ القرارات الحاسمة. يختص المجلس بمراجعة وإقرار ميزانية الوكالة وبرامجها، وتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام، بالإضافة إلى الإشراف على القضايا المتعلقة بضمانات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وتشمل هذه الضمانات التحقق من التزام الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بأنشطتها النووية السلمية، وهو ما يعزز من الشفافية والثقة في استخدام هذه التقنية الحيوية. \يعكس هذا الانتخاب التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بالتعاون الدولي في مجال الطاقة الذرية، وسعيها الدائم لتسخير هذه التقنية لخدمة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع. ويأتي هذا الانتخاب في سياق التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة النووية، حيث تسعى العديد من الدول إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا النظيفة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتسهم المملكة في هذا الإطار في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة، فضلاً عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى. إن عودة المملكة إلى عضوية مجلس المحافظين تعزز من دورها القيادي في هذا المجال، وتتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات والقرارات التي تؤثر على مستقبل الطاقة النووية في العالم. \المملكة العربية السعودية، بتاريخها الحافل بالإنجازات في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، تتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى في مجلس المحافظين لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز الأمن والسلام العالميين. ويعد هذا الانتخاب بمثابة اعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في هذا المجال، وتعزيزًا لمكانتها كقوة إقليمية ودولية مؤثرة. وخلال فترة عضويتها في المجلس، ستعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى، والمساهمة في وضع المعايير والضوابط التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المملكة على دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال استخدام الطاقة النووية، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إن هذا الانتخاب يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للعالم أجمع





al_jazirah / 🏆 12. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

المملكة العربية السعودية الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين التعاون الدولي

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

فليك يقترب من تمديد عقده مع برشلونةقالت قناة «سكاي تي في» إن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، سيمدد عقده حتى عام 2027 وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أكثر »

قدم.. النصر السعودي يجدد عقد النجم البرتغالي رونالدوحتى 2027، ليحسم التكهنات بشأن بقائه مع الفريق - Anadolu Ajansı

اقرأ أكثر »

قدم.. باير ليفركوزن الألماني يضم الإسباني لوكاس فاسكيزحتى 2027 في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد - Anadolu Ajansı

اقرأ أكثر »

قدم.. غالاطة سراي يتعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغانلمدة موسمين حتى صيف 2027 في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي - Anadolu Ajansı

اقرأ أكثر »

إيفرتون يسعى لتجديد عقد حارس مرماه بيكفورديسعى إيفرتون الإنجليزي إلى تجديد عقد حارسه جوردان بيكفورد لما بعد عام 2027.

اقرأ أكثر »

الحارس الفرنسي ماتيو باتويليت هلالياً حتى 2027الحارس الفرنسي ماتيو باتويليت هلالياً حتى 2027

اقرأ أكثر »