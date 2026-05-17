المنتدى الثالث لصحة وأمن الحج ينطلق تحت رعاية وزير الداخلية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في توفير خدمات صحية وآمنة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وسيشمل المنتدى جلسات حوارية، كلمات رئيسية، ورش عمل، TEDx، وهاكاثون مصاحب، بالإضافة إلى معرض مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخصوصية وغير ربحية، لتعرض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المتعلقة بالصحة والأمن في الحج.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، انطلقت اليوم، أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 19 مايو 2026م، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، وتستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة، بما يعزز تكامل الجهود، ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة، ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم





