الملكية الفكرية ترفع قيمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% وتعزز جاذبيتها الاستثمارية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن امتلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لحقوق الملكية الفكرية يسهم في رفع قيمتها الاقتصادية بنسبة تصل إلى 65%، مشيرًا إلى أن جاذبيتها الاستثمارية تتضاعف بنحو 5 أضعاف عند امتلاك براءة اختراع، و6 أضعاف عند امتلاك علامة تجارية، فيما تصل إلى 10 أضعاف عند الجمع بينهما. جاء ذلك خلال فعاليات "أسبوع الابتكار" الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع عدة جهات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية. وأشار الدكتور السويلم إلى ارتفاع مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المملكة من 52% في عام 2018م إلى أكثر من 70% حاليًا، فيما ارتفع مستوى الامتثال من 54% إلى 71%. وشهدت فعاليات الأسبوع تنظيم 9 مجالس حوارية و51 لقاءً رياديًا، إلى جانب أكثر من 1380 جلسة استشارية، بمشاركة 72 جهة من القطاعين العام والخاص، وحضور تجاوز 2345 من رواد الأعمال والمهتمين بالابتكار.

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن امتلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لحقوق الملكية الفكرية يسهم في رفع قيمتها ال اقتصاد ية بنسبة تصل إلى 65% مقارنة بغيرها، مشيرًا إلى أن جاذبيتها الاستثمار ية تتضاعف بنحو 5 أضعاف عند امتلاك براءة اختراع، و6 أضعاف عند امتلاك علامة تجارية، فيما تصل إلى 10 أضعاف عند الجمع بينهما.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات "أسبوع الابتكار"، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" واختتم أعماله أمس، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية. وأشار الدكتور السويلم إلى ارتفاع مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المملكة من 52% في عام 2018م إلى أكثر من 70% حاليًا، فيما ارتفع مستوى الامتثال من 54% إلى 71%، في مؤشر على تنامي إدراك أهمية حماية الحقوق الفكرية.

وأكد رئيس الهيئة أن الملكية الفكرية تُعد ركيزة اقتصادية مهمة أسهمت في تأسيس العديد من المنشآت داخل المملكة، ومكّنت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رفع قيمتها وتوسعها إلى أسواق أخرى. وشهدت فعاليات "أسبوع الابتكار" تنظيم 9 مجالس حوارية و51 لقاءً رياديًا، إلى جانب أكثر من 1380 جلسة استشارية، بمشاركة 72 جهة من القطاعين العام والخاص، وحضور تجاوز 2345 من رواد الأعمال والمهتمين بالابتكار.

ويأتي تنظيم الأسبوع امتدادًا لجهود "منشآت" في تمكين رواد الأعمال وفتح آفاق استثمارية نوعية في القطاعات الواعدة، بما يسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور السويلم أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل جاهدة على تعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال توفير الحلول القانونية والتشريعية التي تدعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف أن الهيئة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية بين رواد الأعمال والمخترعين، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية متخصصة. وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وتوفير بيئة ملائمة لنمو المشاريع الناشئة.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تسهم في توفير الدعم اللازم للمشاريع الناشئة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. وأوضحت أن "منشآت" تعمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وفي ختام فعاليات "أسبوع الابتكار"، أكدت الجهات المنظمة على أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الثقافة تعد أحد الركنين الأساسيين لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكدت على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يعد أحد العوامل الرئيسية في تعزيز قدرات المشاريع الناشئة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا





