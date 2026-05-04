المملكة تتصدر عالمياً في جودة شبكة الطرق بفضل أحدث التقنيات

تطور نوعي في شبكة الطرق السعودية يعزز مكانتها عالمياً ويدعم رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة، من خلال أسطول متطور من معدات المسح والتقييم.

يشهد قطاع ال طرق في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً ونوعياً يضعها في مصاف الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال على مستوى العالم. هذا التطور ليس مجرد إضافة كيلومترات جديدة من ال طرق ، بل هو قفزة نوعية في جودة البنية التحتية، وكفاءة الصيانة، واستخدام أحدث التقنيات لضمان سلامة المستخدمين وراحة المسافرين.

وقد تصدرت المملكة مؤشر ترابط شبكة الطرق عالمياً، وهو إنجاز يعكس التزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للحج والعمرة. فمع استهداف استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، يصبح تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة أمراً بالغ الأهمية لضمان انسيابية حركة الحجاج والمعتمرين، وتوفير تجربة آمنة ومريحة لهم.

وتعتمد هيئة الطرق في المملكة على أسطول متطور من معدات المسح والتقييم، يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، لضمان جاهزية الطرق وسلامتها. هذا الأسطول يضم 18 معدة متخصصة تعمل بخمس تقنيات حديثة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز جودة الطرق ويرفع كفاءة تجربة مستخدميها. وتشمل هذه المعدات أجهزة متخصصة لمسح الأضرار السطحية، وقياس معامل الوعورة العالمي، وقياس سمك طبقات الطريق، وقياس الانحراف، واختبار مقاومة الانزلاق.

هذه المعدات قادرة على اكتشاف أدق التشققات والتخدد في الطرق، وتقييم استواء الطرق وراحة القيادة، والتحقق من متانة الطبقات الإنشائية، وتقييم قدرة الطريق تحت الأحمال المرورية، واختبار الطريق في أصعب الظروف الجوية. كما يضم الأسطول معدات للمسح التصويري الرقمي المتحرك لرصد العناصر غير الرصفية مثل الإشارات الإرشادية والحواجز الواقية، مما يساهم في تحديد المخاطر المحتملة ورفع كفاءة تخطيط أعمال الصيانة.

إن استخدام هذه التقنيات المتقدمة يتيح لهيئة الطرق اتخاذ قرارات صيانة فورية وفعالة، مما يقلل من التكاليف ويحسن من جودة الطرق. إن التزام هيئة الطرق بتوظيف أحدث التقنيات يعكس رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التميز في قطاع الطرق. وتسعى الهيئة إلى رفع مؤشر جودة الطرق إلى المرتبة السادسة عالمياً، وهو هدف طموح يتطلب جهوداً مستمرة وتطويراً دائماً. ولا يقتصر دور هذا الأسطول المتطور على صيانة الطرق الحالية، بل يمتد ليشمل تقييم الطرق المنفذة حديثاً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.

كما يساهم في تحسين كفاءة تخطيط أعمال الصيانة، وتحديد أولويات الإصلاح، وتوزيع الموارد بشكل فعال. إن هذا الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة، ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة. إن تطوير شبكة الطرق ليس مجرد مشروع هندسي، بل هو استثمار في مستقبل المملكة، ورفاهية مواطنيها وزوارها.

إن هذا التقدم في قطاع الطرق يعكس التزام المملكة بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والسياحة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طرق المملكة العربية السعودية رؤية 2030 الحج والعمرة تقنية بنية تحتية صيانة الطرق جودة الطرق

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »