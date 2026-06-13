المنتخب السعودي يواصل تدريباته في أوستن استعدادًا لمواجهة الأوروغواي في كأس العالم 2026

المنتخب السعودي يستكمل برنامج التحضير المكثف في أوستن قبل رحلته إلى ميامي لمباراة الافتتاح مع منتخب الأوروغواي في كأس العالم 2026، تحت إشراف المدرب جورجيوس دونيس وتفاصيل التدريب التكتيكي والبدني.

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامج تدريبه المكثف في مدينة أوستن الأمريكية، حيث يُعَدُّ هذا الجزء من التحضيرات الأساسية قبل انطلاقه في بطولة كأس العالم 2026 .

تقام الجلسة الأخيرة على ملعب Q2 المعروف بمرافقه الحديثة، وتحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يولي اهتمامًا خاصًا للتفاصيل الفنية والبدنية. بدأت الحصة بتمارين إحمائية شاملة لتهيئة اللاعبين للجهد المكثف، تلتها تمارين الاستحواذ على الكرة التي تهدف إلى تحسين حركة الكرة السريعة وتعزيز التفاهم بين خطوط الوسط والهجوم. عقب ذلك، خاضت الكتيبة السعودية سلسلة من الجمل التكتيكية التي صُمِّمت خصيصًا لمواجهة أسلوب لعب منتخب الأوروغواي، مع التركيز على ضبط خطوط الدفاع والضغط المتواصل في نصف ملعب الخصم.

وفي المرحلة الأخيرة من التدريب، أجرى المدرب دونيس مناورة فنية دقيقة على ثلث المساحة الأمامية للملعب، ساعيًا إلى تجسيد الخطة الهجومية التي سيتبعها الفريق في المباراة الافتتاحية. وفي ختام اليوم، تم تخصيص وقت لتدريبات الكرات الثابتة، بما في ذلك الركلات الحرة والركنيات، لضمان جاهزية اللاعبين لتنفيذها بدقة خلال المباريات الرسمية. بعد الانتهاء من الحصة التدريبية المغلقة في أوستن، استعد الفريق للسفر إلى ميامي بولاية فلوريدا، حيث سيعقد اللقاء الأول مع منتخب الأوروغواي.

سيصل الأخضر إلى ميامي في المساء، لتستكمل تحضيراته في منشأة التدريب المتوفرة هناك، مع إتاحة وقت للراحة والاستشفاء قبل المباراة المقررة يوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستُجرى الجلسات الأخيرة في ميامي تحت إشراف نفس الجهاز الفني، مع تركيز خاص على محاكاة ظروف الملعب الأمريكي ومساحة الملعب الواسعة التي قد تؤثر على أسلوب اللعب.

إن هذه التحضيرات تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد للمنتخب السعودي، الذي يسعى إلى تقديم أداء مميز يليق بطموحات الجماهير وعزم الإدارة على تعزيز مكانة المنتخب على الساحة الدولية. تتضمن الخطط المستقبلية للمنتخب تنظيم معسكرات داخلية إضافية بعد انطلاق البطولة، وتحليل دوري لأداء اللاعبين في المباريات الأولى لتعديل الخطط التكتيكية حسب الحاجة. كما يولي الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا للجوانب النفسية للرياضيين، مع عقد جلسات إرشادية لتعزيز الثقة والروح القتالية قبل مواجهة أقوى الفرق في العالم.

إن هذه الخطوات المتكاملة تعكس التزام السعودية بالاستعداد المتكامل لمنافسة أقوى البطولات وتطلعاتها للظهور بقدرات متميزة في مونديال 2026





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المنتخب السعودي كأس العالم 2026 تدريب كرة القدم أوروجواي جورجيوس دونيس

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