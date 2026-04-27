المنافسة تتصاعد في الدوري السعودي: النصر على وشك التتويج أم أن المفاجآت تنتظر؟

يشهد الدوري السعودي للمحترفين منافسة شرسة بين النصر والهلال والأهلي، حيث يتصدر النصر الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يلاحقه الهلال والأهلي. تتشكل ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم اللقب، حيث يتطلع النصر إلى التتويج المباشر، بينما يفتح الهلال الباب أمام نهائي كروي، ويحمل الأهلي طابع المفاجأة. تتداخل الحسابات وتتشابك المصائر، ويبقى الحسم مؤجلاً حتى صافرة النهاية.

يشهد الدوري السعودي للمحترفين مع اقتراب نهاية الموسم منافسة شرسة بين ثلاثة فرق متصدرين، حيث يرفض كل منهم الاستسلام ويطمح إلى تحقيق اللقب. يتصدر النصر الترتيب برصيد 76 نقطة من 29 مباراة، مع بقاء خمس مباريات حاسمة، بينما يلاحقه الهلال في المركز الثاني بـ68 نقطة من 28 مباراة، ويأتي الأهلي ثالثاً بـ66 نقطة من 28 مباراة.

أما القادسية فيحتل المركز الرابع بـ62 نقطة من 29 مباراة، لكن آماله في الفوز باللقب تبدو معقدة للغاية، حيث يحتاج إلى تعثر جميع منافسيه، خاصة النصر. في تفاصيل الطريق إلى النهاية، تبدو رزنامة المباريات العامل الحاسم. يخوض النصر سلسلة من المباريات الصعبة تبدأ بمواجهة الأهلي في الرياض، ثم القادسية في الخبر، فالشباب في الرياض، قبل أن يصطدم بالهلال في ديربي قد يكون مفصلياً، ويختتم مشواره أمام ضمك في الرياض.

هذه السلسلة تضع اللقب بين يديه، حيث يكفيه الحفاظ على نسقه الحالي دون انتظار نتائج الآخرين. أما الهلال، فيلاحق بفارق ثماني نقاط مع مباراة أقل، ويبدأ مشواره أمام ضمك في الرياض، ثم يخرج لمواجهة الحزم في الرس، ويلاقي الخليج في الأحساء، قبل القمة المرتقبة أمام النصر في الرياض، ثم يواجه نيوم في الرياض، ويختتم أمام الفيحاء في المجمعة. حسابات الهلال واضحة: الفوز في جميع مبارياته مع تعثر النصر، خاصة في مواجهة الديربي، لإعادة فتح باب اللقب حتى اللحظة الأخيرة.

وفي الجانب الأهلاوي، يدخل الفريق بثقل المنافسة رغم تأخره بنقطتين عن الهلال، حيث يبدأ بأصعب اختبار أمام النصر في الرياض، ثم يستضيف الأخدود في جدة، ويلاقي الفتح في جدة، ويخرج لمواجهة التعاون في بريدة، ثم يعود إلى جدة لملاقاة الخلود، ويختتم أمام الخليج في الدمام. الأهلي لا يملك رفاهية التفريط، حيث يتطلب طريقه نحو اللقب سلسلة انتصارات كاملة، مع انتظار تعثر النصر والهلال معاً، ليبقى في قلب الحسابات حتى النهاية.

أما القادسية، فيخوض خمس مواجهات أمام الرياض في الرياض، ثم النصر في الخبر، فالفيحاء في المجمعة، ثم الحزم في الخبر، ويختتم أمام الاتحاد في جدة. رغم أن حظوظه تبدو قائمة نظرياً، فإنها ترتبط بسيناريو شبه مستحيل، يتطلب سقوطاً جماعياً للمنافسين، ما يجعل آماله أقرب إلى الحسابات الورقية منها إلى الواقع. بين هذه المسارات، تتشكل ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم اللقب. الأول يمنح النصر فرصة التتويج المباشر إذا واصل انتصاراته، خاصة أن مصيره بيده.

والثاني يفتح الباب أمام نهائي كروي بين النصر والهلال في حال تساوي الظروف واقتراب النقاط، لتتحول المواجهة المباشرة إلى لحظة الحسم. أما الثالث، فيحمل طابع المفاجأة، مع عودة الأهلي عبر سلسلة انتصارات، مستفيداً من تعثر المنافسين لاقتناص الصدارة في الأمتار الأخيرة. هذه المعطيات الرقمية، مقرونة بجدول مباريات معقد ومفتوح على كل الاحتمالات، تؤكد أننا أمام واحد من أكثر المواسم إثارة في تاريخ الدوري، حيث تتداخل الحسابات وتتشابك المصائر، ويبقى الحسم مؤجلاً حتى صافرة النهاية، التي ستكشف الفريق الأجدر باعتلاء القمة.

يتطلع فريق الهلال إلى الحفاظ على آماله بالمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق ضمك على ملعب المملكة أرينا ضمن لقاءات الجولة. كشف مصادر للشرق الأوسط أن فريق كرة القدم بنادي النصر يعيش حالة من الجاهزية العالية والمعنويات المرتفعة، مع تركيز كبير داخل الملعب، قبل مواجهة الأهلي. يخوض فريق الشباب ما تبقى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بحسابات مختلفة، بعدما تغيّر مسار موسمه من الهروب من شبح الهبوط إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب.

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حزمة من العقوبات المالية والانضباطية في قراراتها الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2026. يتطلع فريق الهلال إلى الحفاظ على آماله بالمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق ضمك على ملعب المملكة أرينا ضمن لقاءات الجولة الثلاثين، إذ يعود الأزرق العاصمي للمنافسة المحلية بعد وداعه بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ويصارع في المراحل الأخيرة من المنافسة غريمه التقليدي النصر متصدر الترتيب.

وفي العاصمة الرياض، يسعى فريق الشباب لتحسين مركزه عندما يستضيف نظيره فريق الفتح عقب خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال الخليج للأندية، فيما يستقبل الخليج نظيره فريق النجمة راغباً في تحسين نتائجه ومركزه، خاصة أن النجمة يدخل المباراة بعد هبوطه بصورة رسمية، ويلتقي نيوم نظيره فريق الحزم بملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سوريا تودع الفنان التشكيلي القدير علي السرمينيعن عمر يناهز 76 عاما، توفي الفنان التشكيلي السوري القدير، علي السرميني.

Read more »

وفاة الشاعر والأديب اليمني حسن الشرفيتوفي الشاعر والأديب اليمني حسن عبدالله الشرفي، الإثنين، في العاصمة صنعاء، عن عمر ناهز 76 عاما.

Read more »

'طالبان' تعلن الإفراج عن 76 أسيراأعلنت حركة 'طالبان' عن إطلاق سراح 76 أسيرا من أفراد القوات الأمنية الأفغانية المحتجزين لديها.

Read more »

مصر.. الموت يغيب 'طبيب الغلابة' محمد مشاليغَيب الموت الطبيب المصري محمد مشالي، المعروف بـ'طبيب الغلابة'، فجر الثلاثاء، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة، وفق إعلام محلي.

Read more »

رئيس الأركان يرعى تخريج 76 ضابطاً طبيباً من كلية الأمير سلطان العسكرية (صور)رئيس الأركان يرعى تخريج 76 ضابطاً طبيباً من كلية الأمير سلطان العسكرية (صور)

Read more »

الموارد البشرية تدعو 76 متقدمًا ومتقدمة للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءاتالموارد البشرية تدعو 76 متقدمًا ومتقدمة للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات عاجل الموارد_البشرية صحيفة_المواطن -

Read more »