المملكة تدين بشدة الهجوم على قوة اليونيفيل وتطالب بمعاقبة الجناة

وزارة الخارجية السعودية تعرب عن استنكارها للهجوم الذي استهدف جنوداً فرنسيين من قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.

أصدرت وزارة الخارجية ب المملكة العربية السعودية بياناً قوياً عبرت فيه عن عميق استنكارها وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف مؤخراً الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل ) في منطقة جنوب لبنان . وقد أسفر هذا الاعتداء الآثم عن وقوع خسائر بشرية مؤلمة، حيث لقي جندي فرنسي مصرعه، بينما أصيب عدد آخر من أفراد الكتيبة بجروح متفاوتة.

تؤكد المملكة في بيانها على رفضها المطلق لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتشدد على أن مثل هذه الهجمات تتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية والأعراف الدولية. إن استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هو اعتداء مباشر على الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض للسلام الدولي.

تجدد المملكة تأكيدها على دعمها الكامل لبعثة اليونيفيل ودورها الهام في الحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد في جنوب لبنان، وتعتبر أن وجودها ضروري لاستتاب الأمن. وفي ضوء تكرار مثل هذه الاستهدافات المرفوضة، تشدد الوزارة على الضرورة الملحة والقاطعة لأن ينال الجناة والمتورطون في هذا الهجوم عقاباً رادعاً وصارماً، بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية مستقبلاً، وأن يتم تقديمهم للعدالة الدولية.

إن هذا الموقف يعكس التزام المملكة الثابت بسيادة القانون الدولي وحماية أفراد بعثات حفظ السلام. وفي هذا السياق، تتقدم وزارة الخارجية السعودية بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة في مصابهم الأليم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين من الجنود الفرنسيين، مؤكدة على تضامن المملكة مع فرنسا في هذا الظرف العصيب.

إن العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة وفرنسا تعزز من إدانة هذا الهجوم وتؤكد على وقوف المملكة إلى جانب فرنسا في مواجهة الإرهاب وكل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين. كما تعكس هذه الإدانة الموقف السعودي الثابت ضد كافة أشكال العدوان والتطرف، وحرص المملكة على دعم استقرار المنطقة وحفظ أمن شعوبها.

إن استهداف قوات حفظ السلام يمثل سابقة خطيرة تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي بأكمله للتصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح باستمرار مثل هذه الأعمال التي تزعزع الاستقرار وتعيق جهود السلام. إن المملكة تدعو كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والتعاون من أجل احتواء التوترات وتفادي أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الأمنية.

إن تحقيق العدالة ومعاقبة المعتدين هو خطوة أساسية لاستعادة الثقة في قدرة البعثات الدولية على أداء مهامها بحرية وأمان، ولضمان عدم تحول منطقة جنوب لبنان إلى بؤرة للصراع وعدم الاستقرار. إن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتصدي لجميع التهديدات التي تواجه السلام الدولي.

يأتي هذا البيان في وقت حرج تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مما يجعل من الضروري التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه قوات اليونيفيل في حفظ الأمن، وضرورة توفير البيئة الآمنة لتمكينها من أداء مهامها دون خوف أو تهديد. إن تكرار استهداف قوات حفظ السلام الدولية يشكل تحدياً خطيراً للمنظومة الأممية وللجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

لذلك، فإن المطالبة بمعاقبة الجناة ليست مجرد تعبير عن الإدانة، بل هي دعوة صريحة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة منتسبي قوات حفظ السلام، وحماية البعثات الأممية من أي اعتداءات قد تعيق عملها. إن المملكة العربية السعودية، بصفتها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

إن حماية أفراد بعثات حفظ السلام هي مسؤولية جماعية، ويجب على جميع الدول والمجتمعات المساهمة في تحقيق هذا الهدف. كما أن المملكة تؤكد على احترامها الكامل لسيادة لبنان، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، والعمل من أجل تحقيق مستقبل يسوده السلام والأمن للجميع.

إن موقف المملكة هذا يعكس التزامها بمبادئ الأمن الجماعي، ودعمها للجهود المبذولة للحفاظ على السلام الدولي، ورفضها القاطع للإرهاب وأعمال العنف التي تهدد الأمن والاستقرار. إنها خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمحاسبة، وضمان عدم تفلت مرتكبي الجرائم من العقاب، وهو أمر حيوي لتعزيز الثقة في قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الأمنية.





