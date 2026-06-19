المكسيك تتغلب على كوريا الجنوبية وكندا تهزم قطر بسداسية في الجولة الثانية من كأس العالم 2026

فاز منتخب المكسيك على كوريا الجنوبية 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، بينما حقق المنتخب الكندي انتصارًا كبيرًا على قطر بنتيجة 6-0، مما يعقد حسابات التأهل في البطولة.

حسم منتخب المكسيك مواجهته أمام كوريا الجنوبية بفوز ثمين بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أكرون في مدينة غوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026 ، ليمنح المكسيك أفضلية النتيجة رغم تفوق كوريا الجنوبية في الاستحواذ على الكرة خلال معظم فترات المباراة، وسط حضور جماهيري لافت في أحد أبرز ملاعب المكسيك ، وفي أجواء حماسية حتى صافرة النهاية.

تتواصل منافسات مونديال 2026 بوتيرة متصاعدة مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهد اليوم التاسع نتائج لافتة أسهمت في تعقيد حسابات التأهل لدى بعض المنتخبات. ألحق المنتخب الكندي هزيمة ساحقة بنظيره القطري بسداسية في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في نهائيات بطولة كأس العالم 2026. تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة أكثر حساسية مع انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تبدأ ملامح المتأهلين إلى دور الـ32 بالظهور تدريجياً.

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وسط نتائج متباينة فرضت توازناً كبيراً في معظم المجموعات





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كأس العالم 2026 المكسيك كوريا الجنوبية كندا قطر دور المجموعات

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