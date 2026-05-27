الملك سلمان يشكر الله على شرف خدمة الحجاج ويبارك عيد الأضحى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يعبر عن الشكر لله على شرف خدمة الحرمين ورعاية حجاج بيت الله الحرام، ويبارك للمسلمين عيد الأضحى، مع تغطية لنفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة واستعداداتهم لمناسك يوم العيد.

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره لله تعالى أن شرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك في تغريدة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث هنأ الشعب السعودي والأمة الإسلامية، داعياً الله أن يجعل العيد خيراً وسلاماً واستقراراً على الجميع.

وأكد الملك سلمان أن المملكة تواصل بذل كل الجهود لخدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم. وفي مشاعر الحج المقدسة، أدى أكثر من 1.7 مليون حاج ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ملبين متضرعين إلى الله، في مشهد يعكس الوحدة الإسلامية. وقد انتظمت الفرق الأمنية والخدمية في جميع المشاعر لتأمين حركة الحجاج أثناء نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، حيث باتوا هناك حتى فجر يوم عيد الأضحى استعداداً للإفاضة إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وألقى الشيخ الدكتور علي الحذيفي خطبة عرفة في مسجد نمرة، حث فيها الحجاج على التمسك بالتقوى والابتعاد عن الشعارات السياسية، مؤكداً أن الحج عبادة خالصة لله. من جانبه، أشاد الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بالتزام الحجاج بالتعليمات، مما ساهم في انسيابية الحركة وتحقيق أعلى مستويات الخدمة. وأضاف أن المملكة سخّرت إمكانيات هائلة لخدمة ضيوف الرحمن، مع خطط متكاملة تشمل الأمن والصحة والنقل والإعاشة، لتكون رحلتهم الإيمانية يسيرة وآمنة.

وتستمر الجهود في منى حيث يقضي الحجاج أيام التشريق، يرمون الجمرات ويذكرون الله، في أجواء من السكينة والروحانية. وبهذه المناسبة، جدد خادم الحرمين الشريفين دعوته للمسلمين في كل مكان للوحدة والتآلف، والتمسك بالقيم الإسلامية السمحة. وأكد أن خدمة الحرمين شرف عظيم تتفيأ به المملكة في ظل قيادة حكيمة تسعى دائماً لراحة الحجاج وأمنهم. وفي ختام تصريحاته، سأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعتهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

هذا وتستمر الفرق الميدانية في متابعة أوضاع الحجاج وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مع تواجد كثيف للجهات الصحية لمواجهة أي طارئ، فيما يعمل عدد كبير من المتطوعين على توجيه الحجاج وإرشادهم لضمان أداء المناسك بسهولة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة أعدتها الجهات المعنية في المملكة لتوفير أعلى معايير الجودة في خدمة الحجاج، انطلاقاً من واجبها الديني والإنساني تجاه المسلمين في كل مكان





