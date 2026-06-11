يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي، الثلاثاء المقبل، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026. تم تقسيم لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، حيث أدت المجموعة الأولى، التي تضم اللاعبين الأساسيين في المباراة الماضية أمام منتخب السنغال، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب. بينما أجرت المجموعة الثانية مرانًا بدأ بالإحماء، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، وانتهى بمناورات مع حارس مرمى واحد. يواصل الأخضر تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب Q2، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى. شهدت الحصة التدريبية أيضًا حضور عدد من أفراد المجتمع المحلي، ضمن فعالية التدريب المفتوح، بالإضافة إلى مبتعثين سعوديين. وتفاعل اللاعبون مع الحضور بتوقيع الصور والتقاط الصور التذكارية.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته في مدينة أوستن الأمريكية استعدادًا لمواجهة الأوروغواي الثلاثاء المقبل في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، وسط حضور من المجتمع المحلي وعدد من المبتعثين السعوديين.

تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وأقيمت حصة مفتوحة تخللتها تواقيع وصور تذكارية. عاود لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس. تم تقسيم المجموعة الأولى، التي تضم اللاعبين الأساسيين في المباراة الماضية أمام منتخب السنغال، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب. بينما أجرت المجموعة الثانية مرانًا بدأ بالإحماء، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، وانتهى بمناورات مع حارس مرمى واحد.

يواصل الأخضر تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب Q2، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى. شهدت الحصة التدريبية أيضًا حضور عدد من أفراد المجتمع المحلي، ضمن فعالية التدريب المفتوح، بالإضافة إلى مبتعثين سعوديين. وتفاعل اللاعبون مع الحضور بتوقيع الصور والتقاط الصور التذكارية





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