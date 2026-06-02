الموافقة على تصدير النفط العراقي عبر سوريا وتوسيع الطاقات التصديرية

وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع سوريا لنقل وتخزين النفط الخام عبر موانئ بانياس وطرطوس. كما تمت الموافقة على خطة لزيادة تصدير النفط عبر الأنابيب والشاحنات، وتوسيع نطاق التصدير عبر دول الجوار لتجاوز أزمة مضيق هرمز.

وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط العراقي ة مع الجانب السوري من أجل نقل وتخزين ومناولة كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط.

وتتضمن كميات من النفط خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل. كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في 20 مايو الماضي، والذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من (220) ألف برميل/ يوم إلى (770) ألف برميل/ يوم على مرحلتين وخلال مدّة شهرين ونصف الشهر ورفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى 420 ألف برميل/ يوم وعلى ثلاث مراحل.

كما تضمنت التوصيات منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، على أن تتخذ شركة تسويق النفط الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات تكسير السوائل التحفيزية (FCC) في المصافي، وعبر الشركة اليابانية المشغلة. وجد العراق في ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط منفذا لعبور نفطه للأسواق الأوروبية والأمريكية على خلفية شلل الملاحة عبر مضيق هرمز.

اصطفت مئات الشاحنات العراقية المحملة بمادة الفيول على جانب الطريق الدولي "دمشق - حلب" بالقرب من مصفاة بانياس، بانتظار دورها في عمليات التفريغ تمهيداً للتصدير. أعلن العراق عن تشغيل معبر بري جديد لتصدير النفط الخام عبر سوريا يهدف تخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى وتقليل المخاطر المرتبطة بالمسارات التقليدية في ظل أزمة مضيق هرمز. وصلت دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بالفيول العراقي إلى سوريا عبر معبر التنف، متجهة إلى خزانات مصفاة بانياس، وذلك لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

أعلنت وزارة النفط العراقية بدء تصدير النفط عبر الأراضي السورية، بعد توقف الإمدادات في مضيق هرمز على خلفية الحرب على إيران. قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، إن العراق بدأ تصدير النفط الأسود عبر سوريا، بعد انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز نتيجة الحرب على إيران. بدأت اليوم أولى قوافل الفيول العراقي بالدخول إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف، متجهة نحو مصفاة بانياس، وذلك في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.

أفادت وزارة النفط العراقية بأن شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" شرعت بتوقيع عقود مع ناقلين ومشترين دوليين لتصدير النفط الأسود عبر تركيا والأردن وسوريا





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